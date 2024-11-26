Авторские туры на 6 дней в Бишкек

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Бишкеке на русском языке, цены от $1200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
На автобусе
2 отзыва
6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
1 мая в 15:30
6 мая в 08:00
$1200 за человека
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
На машине
Джиппинг
3 отзыва
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
390 000 за всё до 4 чел.
Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
6 дней 6 часов
Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
$1450 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    26 ноября 2024
    За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
    Кыргызстан удивительный! За такое короткое время посетить столько уникальных и непохожих друг на другу локаций -это фантастика! Но самое главное -это
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    люди! Некоторые моменты просто вызывали ком в горле! Спасибо им за их душевность и открытость! Спасибо и тебе огромное за твою энергетику! За то дело, что ты делаешь для этой страны! Дай бог тебе здоровья и счастья!

  • Э
    Эльвира
    14 октября 2024
    За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
    Я была впечатлена. Все, что она делает невероятно красиво, ткани, восхитительная и уникальна национальная вышивка… И сама дизайнер женщина необычная,
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    целеустремленная, с любовью рассказывающая о своей стране и обычаях, в целом пример для подражания. Я решила, что когда-нибудь я увижу это все своими глазами. При личном разговоре, Лариса с первой же минуты смогла меня расположить к себе и отпали последние крупицы сомнения. Я долго мечтала, но определилась за считанные часы, так я оказалась в ее авторском туре. Все оказалось таким, как я и представляла: уникальная природа, все люди с которыми нас в поездке знакомила Лариса оказались потрясающими, чудесными, прекрасными специалистами, в своем ремесле. Сказочно вкусная еда, манящие, завораживающие мелодии комуза, много великолепных, потрясающих историй и легенд было рассказано, есть над чем поразмышлять. И в завершение мы познакомились с популярной конной-спортивной игрой - кок-бору. Неожиданно, но впечатление она на меня произвела фантастические, до мурашек. Раньше мы считали, что трус не играет в хоккей, но так говорят те кто не видел кок-бору:) Советую Вам Сарышку - так ласково зовут Ларису кыргызы, если Вы также как и я долго сомневаетесь и давно хотели посетить Кыргыстан, она поможет. Я только вернулась домой, но уже с нетерпение жду возможности побывать в следующем туре Ларисы.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «6-дневные туры»

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  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в декабре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1200 до 390 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «6-дневные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль