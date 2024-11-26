6 дней
За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
1 мая в 15:30
6 мая в 08:00
$1200 за человека
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
390 000₽ за всё до 4 чел.
6 дней 6 часов
Иссык-Куль: 7 дней великолепных открытий
Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
$1450 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна26 ноября 2024Кыргызстан удивительный! За такое короткое время посетить столько уникальных и непохожих друг на другу локаций -это фантастика! Но самое главное -это
- ЭЭльвира14 октября 2024Я была впечатлена. Все, что она делает невероятно красиво, ткани, восхитительная и уникальна национальная вышивка… И сама дизайнер женщина необычная,
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «6-дневные туры»
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