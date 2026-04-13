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Водные туры в Иссыке-Куль на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026