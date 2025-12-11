Индивидуальная
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Завтра в 15:00
13 дек в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
от €60 за всё до 8 чел.
