Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Оше на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 28 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой Начало: На центральной площади от €50 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем Начало: На центральной площади от €120 за всё до 10 чел. На машине 1.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком Начало: В районе Араванского от €60 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Оша

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оше Добро пожаловать в Ош Ош: кулинарный мастер-класс Ош - город хлебный В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Ошу в декабре 2025 Сейчас в Оше в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 120. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Оше (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 41 ⭐ отзыв, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль