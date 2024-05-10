Пешие экскурсии-прогулки в Оше с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Оше на русском языке, цены от €18. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Ош
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Добро пожаловать в Ош
Главные достопримечательности южной столицы Кыргызстана на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 35 за всё до 10 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Ош: кулинарный мастер-класс
Побывать на душевном застолье в местной семье и раскрыть секреты традиционного ошского плова
Начало: На центральной площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
от 80 за всё до 10 чел.
Ош: восхождение на Трон Соломона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Ош: восхождение на Трон Соломона
Подняться на священную гору, насладиться чарующими видами и посетить пещерный музей
Начало: У Огненных ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 40 за всё до 20 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пройти по тропе паломников, посетить пещерный музей и полюбоваться городом с высоты
Начало: У горы Сулайман-Тоо
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 30 за всё до 10 чел.
Салам, Ош: пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Начало: Центральная площадь города Ош
10 июня в 11:00
11 июня в 09:30
$18 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Добро пожаловать в Ош
    Атабек прекрасный экскурсовод. Очень рекомендую
  • Н
    Настя
    10 мая 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
    читать дальше

    от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Добро пожаловать в Ош
    Благодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыхании. Было очень интересно. Узнали много об истории Средней Азии разных периодов.
    Благодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыханииБлагодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыханииБлагодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыханииБлагодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыханииБлагодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыхании
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Все прошло замечательно. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
  • М
    Марина
    28 апреля 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида. Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
    Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гидаНевероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида
  • А
    Айнура
    26 марта 2024
    Добро пожаловать в Ош
    Моя семья с Кыргызстана, но в южной столице мы были в первый раз. Чтобы сделать путешествие максимально полезным, воспользовались услугами
    читать дальше

    гида на этом сайте, Атабека. Признаться, узнали много нового о своей стране и о городе в целом. Атабек одинаково хорошо говорит на русском, английском, родном языке, имеет диплом политолога иностранного ВУЗа, с ним было интересно общаться

  • К
    Кристина
    15 августа 2023
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    2 часа пролетели незаметно. Считаю, что это главный показатель. У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
    читать дальше

    Атабек смог нас влюбить в город. Было очень интересно и очень познавательно. Спасибо! Мы с мужем впервые были в средней Азии. Теперь всерьез задумались вернуться и познакомиться ближе. История и истории в сочетании с актуальной жизнью города и страны, рекомендации по местам… все супер! Очень душевная и приятная прогулка вышла.

  • А
    Андрей
    11 апреля 2023
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
  • E
    Evgeny
    5 октября 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
    читать дальше

    настаивается, предлагается небольшая прогулка по району (есть термин «махалля» - община) Все заканчивается трапезой в прекрасном узбекском доме с соблюдением всех местных обычаев. Погружение в незнакомую для обычных россиян культуру. Атабек - приятный и образованный собеседник с прекрасным знанием истории Ошского региона

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Ош
  2. Ош: кулинарный мастер-класс
  3. Ош: восхождение на Трон Соломона
  4. Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
  5. Салам, Ош: пешеходная прогулка
Сколько стоит экскурсия по Ошу в июне 2024
Сейчас в Оше в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 18 до 80. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Оше (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 32 ⭐ отзыва, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам