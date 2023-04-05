Салам, Ош
Откройте древнейший город Кыргызстана, прогуливаясь по его главной улице, тенистым паркам и памятникам царской/советской эпохи. Вы услышите познавательные, увлекательные, а порой, странные историй о нашем городе. Отведаете национальные напитки, высокогорный мед и получите ответы на все интересующие вас вопросы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Откройте древнейший город Кыргызстана, прогуливаясь по его главной улице, тенистым паркам и памятникам царской/советской эпохи. Вы услышите познавательные, увлекательные, а порой, странные историй о нашем городе.
Например, откуда нам известно, что Ошу 3000 лет, почему Ленин еще стоит на центральной площади и как народ развлекался до появления современного драматического искусства. Отведаете национальные напитки, высокогорный мед и получите ответы на все интересующие вас вопросы.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Центральная площадь города ОшЗавершение: Парк Алымбек Датка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании