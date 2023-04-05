Салам, Ош: пешеходная прогулка

Салам, Ош

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Ответы на вопросы
Откройте древнейший город Кыргызстана, прогуливаясь по его главной улице, тенистым паркам и памятникам царской/советской эпохи. Вы услышите познавательные, увлекательные, а порой, странные историй о нашем городе. Отведаете национальные напитки, высокогорный мед и получите ответы на все интересующие вас вопросы.
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
Салам, Ош: пешеходная прогулка
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Откройте древнейший город Кыргызстана, прогуливаясь по его главной улице, тенистым паркам и памятникам царской/советской эпохи. Вы услышите познавательные, увлекательные, а порой, странные историй о нашем городе.
Например, откуда нам известно, что Ошу 3000 лет, почему Ленин еще стоит на центральной площади и как народ развлекался до появления современного драматического искусства. Отведаете национальные напитки, высокогорный мед и получите ответы на все интересующие вас вопросы.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь города Ош
Завершение: Парк Алымбек Датка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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