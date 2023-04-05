Что вас ждет

Откройте древнейший город Кыргызстана, прогуливаясь по его главной улице, тенистым паркам и памятникам царской/советской эпохи. Вы услышите познавательные, увлекательные, а порой, странные историй о нашем городе.

Например, откуда нам известно, что Ошу 3000 лет, почему Ленин еще стоит на центральной площади и как народ развлекался до появления современного драматического искусства. Отведаете национальные напитки, высокогорный мед и получите ответы на все интересующие вас вопросы.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.