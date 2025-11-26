Поход по окрестностям пика Ленина и восхождение на пик Юхина
Увидеть знаменитую вершину, покорить «пятитысячник» и прогуляться по древнему Ошу
Начало: Аэропорт города Ош. Время встречи будет сообщено д...
27 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$700 за человека
Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено)
Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина
Начало: Ош, точное время и место - по договорённости
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
$390 за человека
Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап
Отправиться к живописнейшей и менее популярной локации по следам Македонского и перезагрузиться
Начало: Г. Ош, ранний выезд, место по договорённости
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$360 за человека
