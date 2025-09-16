Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
16 сен в 07:00
17 сен в 07:00
$492 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$550 за всё до 5 чел.
