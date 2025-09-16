Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Чэнду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Чэнду в сентябре 2025 Сейчас в Чэнду в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 550. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 16 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь