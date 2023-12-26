Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду
Приглашаем увидеть изваяние Будды Майтрейи в скале, созданное в 8 веке и внесённое в список ЮНЕСКО.
Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ и Цинъицзян. На прогулке по парку вы узнаете, получилось ли у монаха достичь цели. А ещё вы осмотрите древние скульптуры, полюбуетесь местной природой и покатаетесь на лодке.
Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ и Цинъицзян. На прогулке по парку вы узнаете, получилось ли у монаха достичь цели. А ещё вы осмотрите древние скульптуры, полюбуетесь местной природой и покатаетесь на лодке.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Прогулка по живописному парку (от 2 часов). Вы пройдёте по многочисленным лестницам, оцените масштабы Будды и увидите другие древние скульптуры, вырезанные в скалах.
- Водная прогулка от речной пристани (примерно 40 минут). Вы рассмотрите гигантскую статую Будды во всей красе со стороны и насладитесь водными пейзажами.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в парк — 90 юаней/чел., билет на лодку — 80 юаней/чел., питание — по желанию.
- Дорога от Чэнду до парка в одну сторону занимает примерно 2 часа.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Чэнду
Провели экскурсии для 97 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
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