Приглашаем увидеть изваяние Будды Майтрейи в скале, созданное в 8 веке и внесённое в список ЮНЕСКО.
Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ
Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ
Описание экскурсии
- Прогулка по живописному парку (от 2 ч). Вы пройдёте по многочисленным лестницам, оцените масштабы Будды и увидите другие древние скульптуры, вырезанные в скалах.
- Водная прогулка от речной пристани (примерно 40 мин). Вы рассмотрите гигантскую статую Будды во всей красе со стороны и насладитесь водными пейзажами.
- Прогулка по городу Хуанлунси.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в парк — 80 юаней за чел., билет на лодку — 70 юаней за чел., тук-тук — 20 юаней за чел, питание — по желанию.
- Дорога от Чэнду до парка в одну сторону занимает примерно 2 часа.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 2650 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля в условленное время и после завершения вернули обратно. автомобиль комфортный, вождение аккуратное. С учетом
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О
Нашим гидом в Лешань к статуе Будды была Ана. Девушка очень милая, подготовилась и рассказала много интересного, хорошо говорит по-русски. ездили на комфортном минивене с водителем. учла наши пожелания по выбору места для обеда, помогла с заказом. После заехали в древний город Хуан Лон Си, тоже очень интересная часть экскурсии. В общем, все понравилось!
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Н
Ездили с данным организатором на две экскурсии. Обе организованы безупречно. Гидом была девушка Анна, по-русски говорит неплохо, и видно, что к экскурсии готовилась, чтобы рассказать максимум информации. Сам Будда -
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Е
Хочу поблагодарить Пэна, который организовал нам замечательную экскурсию в Лэшань. Все было четко, вовремя и соответствовало заявленной программе и стоимости. Автомобиль был комфортный. Водитель был очень аккуратный. Нашим гидом была
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Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому остановили свое внимание на дальней экскурсии с переездом в другое
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А
Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и по дороге на Будду с ней было очень интересно разговаривать про жизнь в Китае.
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