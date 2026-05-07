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Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси

Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и древний город в традиционном архитектурном стиле
Приглашаем увидеть изваяние Будды Майтрейи в скале, созданное в 8 веке и внесённое в список ЮНЕСКО.

Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ
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и Цинъицзян. На прогулке по парку вы узнаете, получилось ли у монаха достичь цели. А ещё вы осмотрите древние скульптуры, полюбуетесь местной природой и покатаетесь на лодке. А также прогуляетесь по городу Хуанлунси.

4.5
8 отзывов
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси

Описание экскурсии

  • Прогулка по живописному парку (от 2 ч). Вы пройдёте по многочисленным лестницам, оцените масштабы Будды и увидите другие древние скульптуры, вырезанные в скалах.
  • Водная прогулка от речной пристани (примерно 40 мин). Вы рассмотрите гигантскую статую Будды во всей красе со стороны и насладитесь водными пейзажами.
  • Прогулка по городу Хуанлунси.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в парк — 80 юаней за чел., билет на лодку — 70 юаней за чел., тук-тук — 20 юаней за чел, питание — по желанию.
  • Дорога от Чэнду до парка в одну сторону занимает примерно 2 часа.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 2650 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Елена
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля в условленное время и после завершения вернули обратно. автомобиль комфортный, вождение аккуратное. С учетом
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рекомендации начать путешествие раньше мы без очереди посмотрели Будду с кораблика, уже через полчаса после нас, очередь была на час. Ева интересно рассказывала о Будде и отвечала на любые вопросы о Китае. После корабля нас отвезли на подьем к «голове» Будды, к ногам мы не стали стоять - время ожидания в очереди на тот момент уже составляло 2,5 часа (время отображается на большом экране) и мы решили, что не готовы стоять в ней из-за жары.
Итог - прекрасно провели время, получили эмоциии, информацию и приятное общение. спасибо за отличный опыт организаторам и особенно Еве ❤️!

2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
2 мая ездили на к Будде с милой Евой. нас встретили водитель и гид у отеля
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О
Нашим гидом в Лешань к статуе Будды была Ана. Девушка очень милая, подготовилась и рассказала много интересного, хорошо говорит по-русски. ездили на комфортном минивене с водителем. учла наши пожелания по выбору места для обеда, помогла с заказом. После заехали в древний город Хуан Лон Си, тоже очень интересная часть экскурсии. В общем, все понравилось!
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Н
Ездили с данным организатором на две экскурсии. Обе организованы безупречно. Гидом была девушка Анна, по-русски говорит неплохо, и видно, что к экскурсии готовилась, чтобы рассказать максимум информации. Сам Будда -
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зрелище величественное. И с реки, и когда поднимаешься в гору к его голове. От города ехать очень прилично, но машина очень комфортабельная, водитель + гид. После того, как посмотрели на Будду с реки, поднялись пешком к нему в гору. Для этого прошли через очень красивый парк. Виды с горы великолепные. Экскурсию и организатора рекомендуем.

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Е
Хочу поблагодарить Пэна, который организовал нам замечательную экскурсию в Лэшань. Все было четко, вовремя и соответствовало заявленной программе и стоимости. Автомобиль был комфортный. Водитель был очень аккуратный. Нашим гидом была
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Ксюша - это лучший китайский гид из всех, с которыми мы встречались (а это уже наш третий тур по Китаю, и нам есть с чем сравнить). Она донесла до нас не только исторические факты, но и создала особую атмосферу - она играла на китайском национальном инструменте (увы, название мы не запомнили) прямо среди плантаций чая. На обратном пути мы заехали в очень аутентичную китайскую деревню. Это было приятным бонусом к экскурсии. Обязательно обратимся к Пэну и Ксюше в следующую поездку. Всем рекомендуем.

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Анастасия
Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть что-то не обычное, поэтому остановили свое внимание на дальней экскурсии с переездом в другое
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место. Ни капли не пожалели. Из отеля нас забрали на комфортабельном 6 местном авто, водитель очень вежливый (соблюдал все правила). В холе отеля нас ожидала девушка отлично говорящая на русском (это и был наш гид). На протяжении всего пути она рассказывала нам интересные и запоминающиеся факты как непосредственно о Чэнду, так и в принципе о Китае. Отвечала максимально развернуто на любые вопросы. Экскурсия оказалась весьма захватывающей, и все благодаря гиду. В Китае достаточно сложно со всеми сервисами (как передвижения, так и оплаты билетов в различных туристических местах, если у вас нет настроенного приложения alipay или wechat вы ничего не можете сделать самостоятельно). Банковские карты практически всех русских банков не работают (у нас был рабочий вариант карта газпрома с unionpay), но и ей мы не везде могли рассчитаться. Так вот наличие гида существенно сглаживает все эти неудобства. За экскурсию мы оплатили наличными. Статую будды мы посмотрели как с воды, так и непосредственно поднялись к ней пройдя путь в 303 ступени. Масштабы этого памятника охраняемого ЮНЭСКО впечатляют, дух истории в 4000 лет прямо пропитывает это место. Очень рекомендуем к посещению, точно не пожалеете. Далее организаторами было предложено посещение древнего города в сопровождении нашего гида в качестве бонуса. Там нам тоже очень понравилось. Огромное спасибо Лилии за ее внимание и помощь в решении любых наших запросов! Экскурсия заняла практически весь день уехав из отеля в 11 мы вернулись около 21:30, но это того стоит!

Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть
Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть
Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть
Посетив Чэнду в рамках рабочей поездки компанией из 4х человек, мы решили выделить день и посмотреть
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А
Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и по дороге на Будду с ней было очень интересно разговаривать про жизнь в Китае.
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На Будду мы смотрели с теплохода, билеты были куплены заранее, гид нас фотографировала, а на обратной дороге к машине помогала в покупках сувениров. После нам предложили в дополнение съездить в древнюю деревню и я всем рекомендую это место к посещению. Очень интересная локация: пестопаеы-магазины-музей-большая красивая река.

Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и
Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и
Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и
Отличная экскурсия, очень приятный гид Ксюша. С утра нас встретили на комфортной машине, Ксюша китаянка и
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