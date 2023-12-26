Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Индивидуальная экскурсия в Чэнду

Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и узнать его легенду

Приглашаем увидеть изваяние Будды Майтрейи в скале, созданное в 8 веке и внесённое в список ЮНЕСКО.

Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ и Цинъицзян. На прогулке по парку вы узнаете, получилось ли у монаха достичь цели. А ещё вы осмотрите древние скульптуры, полюбуетесь местной природой и покатаетесь на лодке.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды
Ближайшие даты:
26
дек
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28
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29
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Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка по живописному парку (от 2 часов). Вы пройдёте по многочисленным лестницам, оцените масштабы Будды и увидите другие древние скульптуры, вырезанные в скалах.
  • Водная прогулка от речной пристани (примерно 40 минут). Вы рассмотрите гигантскую статую Будды во всей красе со стороны и насладитесь водными пейзажами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в парк — 90 юаней/чел., билет на лодку — 80 юаней/чел., питание — по желанию.
  • Дорога от Чэнду до парка в одну сторону занимает примерно 2 часа.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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