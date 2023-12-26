Приглашаем увидеть изваяние Будды Майтрейи в скале, созданное в 8 веке и внесённое в список ЮНЕСКО.



Легенда гласит, что его вырубил монах, чтобы задобрить яростные воды при слиянии рек Миньцзян, Дадухэ и Цинъицзян. На прогулке по парку вы узнаете, получилось ли у монаха достичь цели. А ещё вы осмотрите древние скульптуры, полюбуетесь местной природой и покатаетесь на лодке.