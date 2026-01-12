читать дальше

задержался примерно на 1,5 часа, и еще около 1,5 часов мы проходили все формальности - заполняли миграционные карты и т. д.). Водитель отвез нас в отель, а на следующее утро ровно в назначенное время, в лобби отеля нас ждала Синьюэ (Софья) - наш гид. Дорога в "Панда-парк" не заняла много времени, с Софьей было очень удобно - заранее забронировала нам билеты, оплатила нам электроавтобусик, который развозит гостей парка между "станциями" (без него добираться до другого конца парка было бы очень долго и обременительно, т. к. мы путешествуем с 3мя маленькими детьми). Детей Софья угостила печеньем и вкусняшками, рассказывала всякие интересные факты про панд и т. п. После парка панд успели посетить еще буддистский монастырь, которому 1400 лет, и историческую торговую улочку. Между делом - пообедали в ресторанчике, где подают уличную еду, все было своеобразно, но очень вкусно. Затем забрали наши вещи в отеле, и довезли нас до аэропорта. Отдельная благодарность Софье, что научила нас говорить "спасибо" по-китайски, и миллион благодарностей за то, что помогла разобраться в правилах регистрации детской коляски на рейс (подсказка - порядок оформления детской коляски "до трапа" в аэропорту Чэнду - отличается от того порядка, к которому привыкли мы в других аэропортах). Большое спасибо, мы получили море впечатлений и остались очень довольны!