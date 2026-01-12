Мои заказы

Экскурсии по заповедникам из Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Чэнду на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
«Дорога из Чэнду до заповедника панд займёт около 1,5 часов»
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$430 за всё до 5 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
«Позднее тоже можно, но заповедник вправе отклонить заявку»
26 янв в 07:00
27 янв в 07:00
$520 за всё до 3 чел.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
На машине
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, китайская деревня и прогулка по городку Дудзяньен
Начало: У вашего отеля или аэропорта
«10:00 — встреча в Чэнду и трансфер в заповедник»
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 09:00
24 янв в 08:30
$160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    12 января 2026
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Экскурсия прошла просто отлично! Команда господина Пэна организовала все на высшем уровне: в аэропорту встретил водитель с табличкой (наш рейс
    читать дальше

    задержался примерно на 1,5 часа, и еще около 1,5 часов мы проходили все формальности - заполняли миграционные карты и т. д.). Водитель отвез нас в отель, а на следующее утро ровно в назначенное время, в лобби отеля нас ждала Синьюэ (Софья) - наш гид. Дорога в "Панда-парк" не заняла много времени, с Софьей было очень удобно - заранее забронировала нам билеты, оплатила нам электроавтобусик, который развозит гостей парка между "станциями" (без него добираться до другого конца парка было бы очень долго и обременительно, т. к. мы путешествуем с 3мя маленькими детьми). Детей Софья угостила печеньем и вкусняшками, рассказывала всякие интересные факты про панд и т. п. После парка панд успели посетить еще буддистский монастырь, которому 1400 лет, и историческую торговую улочку. Между делом - пообедали в ресторанчике, где подают уличную еду, все было своеобразно, но очень вкусно. Затем забрали наши вещи в отеле, и довезли нас до аэропорта. Отдельная благодарность Софье, что научила нас говорить "спасибо" по-китайски, и миллион благодарностей за то, что помогла разобраться в правилах регистрации детской коляски на рейс (подсказка - порядок оформления детской коляски "до трапа" в аэропорту Чэнду - отличается от того порядка, к которому привыкли мы в других аэропортах). Большое спасибо, мы получили море впечатлений и остались очень довольны!

  • Е
    Екатерина
    9 января 2026
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Экскурсия была организована хорошо, гид Ксюша была вовремя в отеле, она нам все рассказала и показала, отличный человек, ей 10
    читать дальше

    из 10. Но- заповедник не стоит прям уж такого пристального внимания- половина павильонов пустые, панды в основном спят, несмотря на то, что мы были около 11 утра. Порадовали красные панды, а также отсутствие толп))) монастырь и старая улица прекрасны. По цене экскурсии - я считаю, что завышена, не стоит таких денег, но это мое личное мнение. Были вопросы также по организационным моментам, но они были решены оперативно. Ещё раз большое спасибо Ксюше, очень интересный человек и собеседник.

  • O
    Olga
    21 декабря 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию) Отличный автобусик, который прекрасно вместил и нас и багаж. Экскурсовод Ксюша, очень интересно провела встречу
    читать дальше

    - мы посетили парк панд, древний храм и старый город. Все было замечательно, у нас даже был небольшой концерт на народном инструменте, Ксюша играет очень душевно. Наша ей отдельная огромная благодарность за помощь в аэропорту, самостоятельно понять, что происходит, мы бы не смогли. Благодарим за этот день - незабываемые впечатления

  • S
    Sergei
    5 декабря 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Очень понравилась экскурсия, проводила Ксюша. Все под ключ, забрали от гостиницы на удобном авто, у панд бодро прошли по самым
    читать дальше

    интересным местам, без Ксюши плутали бы там в 2 раза дольше. По нашей просьбе зашли в чайную, где Ксюша все переводила, и чайную церемонию и помогла выбрать чая. Еще нас завезли в храм Веньшу, чего не было в программе но нам прям очень понравилось. Максимально рекомендую, особенно учитывая, что с английским языком в Ченду в среднем у людей плохо и шансов договориться или что-то понять у вас без знания китайского не очень много. Отмечу, что русский у Ксюши не очень беглый, но проблем с пониманием практически не было и он точно не хуже моего английского и сильно лучше английского жены)

  • А
    Андрей
    13 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    У нас экскурсоводом была Анна. Хорошо говорит по-русски. Подача материала отменная. Провела по самым интересным местам парка панд и города. Экскурсия очень понравилась, автомобиль был комфортным.
  • А
    Александра
    8 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Провела просто прекрасный день!
    Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
    Восхитительно красивый город!
  • Л
    Лидия
    6 ноября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Большое спасибо Пэн (Борису) за организацию программы!
    И особенно благодарим гида Софью - она СУПЕР!! Она просто чудесный гид! Очень рекомендуем.
    После
    читать дальше

    дня с пандами остались незабываемые впечатления!!

    На заметку при планировании экскурсии: дополнительно к сумме программы оплачиваются входные билеты в парк в размере 100 дол/1 чел. И так же необходимо заранее запрашивать разрешение у парка на возможность проведения (примерно за неделю-полторы до нужной даты). Разрешение запрашивается именное (по паспортным данным) - Пэн это делает сам. Ответ приходит в течение 2-3 дней.

  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Большое спасибо за организацию экскурсии! Было прекрасно организовано и очень дружелюбно! За одну пересадку в Чэнду успели и к пандам, и в восхитительный буддийский храм, и погулять по красивым старым улицам, и пошопиться))
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
    Давно мечтала увидеть панд близко. Это один из трех парков в Чэнду, в котором живут большие панды. Расположен за городом,
    читать дальше

    дальше всех. Но там и народу меньше. На этой экскурсии я провела день волонтера: готовила еду для старых панд, присутствовала на кормлении панд на очень близком расстоянии. Прослушала много интересной информации о жизни панд. Конечно же потом обошли с гидом парк, везде рассмотрели этих чудесных медведей. Спасибо гиду Софии, подсказывала, где лучшее место для обзора, куда в тот или иной момент лучше пойти. Советую. В конце поездки гид показала местную инстаграмную достопримечательность: книжный магазин. Обязательно вернусь в Чэнду, чтобы посмотреть два оставшихся парка, в одном из которых малыши. Я знаю, что у этих гидов такая экскурсия есть

  • Т
    Татьяна
    25 октября 2025
    Чэнду: старый район + заповедник больших панд
    Экскурсия очень понравилась, гид Антон адаптировал ее немного под нас, за что ему отдельное спасибо! У нас был трансфер в
    читать дальше

    Чанду (летели из Москвы в Санья), по времени было 10.5 часов. Все успели. Без гида можно осень много времени потратить без смысла в парке, Антон сэкономил нам много времени. Еще раз большое спасибо!

