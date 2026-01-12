Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
«Дорога из Чэнду до заповедника панд займёт около 1,5 часов»
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
«Позднее тоже можно, но заповедник вправе отклонить заявку»
26 янв в 07:00
27 янв в 07:00
$520 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, китайская деревня и прогулка по городку Дудзяньен
Начало: У вашего отеля или аэропорта
«10:00 — встреча в Чэнду и трансфер в заповедник»
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 09:00
24 янв в 08:30
$160 за человека
- ААлексей12 января 2026Экскурсия прошла просто отлично! Команда господина Пэна организовала все на высшем уровне: в аэропорту встретил водитель с табличкой (наш рейс
- ЕЕкатерина9 января 2026Экскурсия была организована хорошо, гид Ксюша была вовремя в отеле, она нам все рассказала и показала, отличный человек, ей 10
- OOlga21 декабря 2025Огромное спасибо за проведенную экскурсию) Отличный автобусик, который прекрасно вместил и нас и багаж. Экскурсовод Ксюша, очень интересно провела встречу
- SSergei5 декабря 2025Очень понравилась экскурсия, проводила Ксюша. Все под ключ, забрали от гостиницы на удобном авто, у панд бодро прошли по самым
- ААндрей13 ноября 2025У нас экскурсоводом была Анна. Хорошо говорит по-русски. Подача материала отменная. Провела по самым интересным местам парка панд и города. Экскурсия очень понравилась, автомобиль был комфортным.
- ААлександра8 ноября 2025Провела просто прекрасный день!
Гид Ли Чин - все покажет, расскажет и отведет!
Восхитительно красивый город!
- ЛЛидия6 ноября 2025Большое спасибо Пэн (Борису) за организацию программы!
И особенно благодарим гида Софью - она СУПЕР!! Она просто чудесный гид! Очень рекомендуем.
После
- ЮЮлия2 ноября 2025Большое спасибо за организацию экскурсии! Было прекрасно организовано и очень дружелюбно! За одну пересадку в Чэнду успели и к пандам, и в восхитительный буддийский храм, и погулять по красивым старым улицам, и пошопиться))
- ННаталья1 ноября 2025Давно мечтала увидеть панд близко. Это один из трех парков в Чэнду, в котором живут большие панды. Расположен за городом,
- ТТатьяна25 октября 2025Экскурсия очень понравилась, гид Антон адаптировал ее немного под нас, за что ему отдельное спасибо! У нас был трансфер в
