«Иногда лучший способ всё успеть — просто остановиться». Если вам хочется на день забыть о городской суете, термальные источники среди живописной природы станут идеальным местом для отдыха. Несколько часов в тёплой минеральной воде помогут восстановить силы и провести день в спокойном ритме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Термальный комплекс находится в 1,5 ч. езды от Чэнду.

В комплексе вас ждут 3–4 часа отдыха в бассейнах с термальной водой. По желанию можно остановиться в отеле международного уровня, где есть номера с собственными термальными бассейнами.

Мы расскажем о культуре отдыха на горячих источниках в Китае, особенностях местных курортов и о том, почему такие поездки популярны среди жителей страны.

Организационные детали