«Иногда лучший способ всё успеть — просто остановиться».
Если вам хочется на день забыть о городской суете, термальные источники среди живописной природы станут идеальным местом для отдыха.
Несколько часов в тёплой минеральной воде помогут восстановить силы и провести день в спокойном ритме.
Если вам хочется на день забыть о городской суете, термальные источники среди живописной природы станут идеальным местом для отдыха.
Несколько часов в тёплой минеральной воде помогут восстановить силы и провести день в спокойном ритме.
Описание экскурсии
Термальный комплекс находится в 1,5 ч. езды от Чэнду.
В комплексе вас ждут 3–4 часа отдыха в бассейнах с термальной водой. По желанию можно остановиться в отеле международного уровня, где есть номера с собственными термальными бассейнами.
Мы расскажем о культуре отдыха на горячих источниках в Китае, особенностях местных курортов и о том, почему такие поездки популярны среди жителей страны.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются трансфер, питание и проживание (по желанию и предварительной договорённости)
- Обратите внимание: посещение термальных источников не рекомендуется при тяжёлой гипертонии, серьёзных заболеваниях сердца, беременности, в состоянии алкогольного опьянения, при сильной слабости, а также сразу после еды или натощак
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 65 туристов
Я местный гид в городе Чэнду. У меня большой опыт в сопровождении путешественников из русскоговорящих стран. Я живу в Чэнду и хорошо знаю свой город. Практиковался в России, Беларуси и Казахстане
Входит в следующие категории Чэнду
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