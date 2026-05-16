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Развлечения в Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Чэнду на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Пешая
4 часа
3 отзыва
Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
Завтра в 12:30
21 июн в 09:00
от $280 за билет
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
В поездке из Чэнду к горным плантациям
Завтра в 12:30
21 июн в 08:00
от $460 за человека
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Очень понравилась экскурсия с Софией! С ней ты можешь увидеть местную культуру изнутри, увидели интересные места и много интересного София рассказала! Горячо рекомендую👍🏼
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О
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
Отличная экскурсия! Чудесная девушка Лиза, которая прекрасно гооворит по-русски, встретила нас в отеле и провела для нас экскурсию. Поездка проходила
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на комфортабельном автомобиле, мы сами собрали листочки чая, потом участвовали в процессе их сушки и обработки, готовый чай забрали с собой. Очень здорово и интересно, нам понравилось!

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Дарья
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
Отличная экскурсия на государственную чайную плантацию! встречают в гостинице, затем дорога с красивыми видами, затем сбор самостоятельный сбор чая. Под
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руководством сопровождающих сушим чай, пробуем его и забираем с собой. Прекрасные впечатления, несмотря на дождь! Отдельное спасибо нашему гиду Жене за увлекательную экскурсию и шикарное видео!

Отличная экскурсия на государственную чайную плантацию! встречают в гостинице, затем дорога с красивыми видами, затем сбор
Отличная экскурсия на государственную чайную плантацию! встречают в гостинице, затем дорога с красивыми видами, затем сбор
Отличная экскурсия на государственную чайную плантацию! встречают в гостинице, затем дорога с красивыми видами, затем сбор
Отличная экскурсия на государственную чайную плантацию! встречают в гостинице, затем дорога с красивыми видами, затем сбор
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А
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Ксюшу за отлично проверенное время! Такого ответственного и душевного подхода ещё ни разу не встречали. Человек выполнил свою работу безупречно. Интересные, содержательные беседы, красивые места, угощения и даже памятные подарки. Спасибо нашей Ласточке за всё!!!
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Т
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Очень приятный и отзывчивый гид Ксюша, ответила на все возникающие вопросы. Построила маршрут в соответствии с нашим запросом, тк у нас было мало времени и мы не успевали пройти весь маршрут.
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Всего 5 отзывов в Чэнду в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь;
  2. Мастер-класс по сбору и приготовлению чая;
  3. Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Аллея Куаньчжай;
  3. Монастырь Вэньшу;
  4. Улица Чунси;
  5. База панд в Дуцзянъяне;
  6. Храм Даци;
  7. Площадь Тянфу.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июне 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 460. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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