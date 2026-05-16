Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
Завтра в 12:30
21 июн в 09:00
от $280 за билет
Индивидуальная
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
В поездке из Чэнду к горным плантациям
Завтра в 12:30
21 июн в 08:00
от $460 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
Завтра в 08:00
21 июн в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Очень понравилась экскурсия с Софией! С ней ты можешь увидеть местную культуру изнутри, увидели интересные места и много интересного София рассказала! Горячо рекомендую👍🏼
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О
Отличная экскурсия! Чудесная девушка Лиза, которая прекрасно гооворит по-русски, встретила нас в отеле и провела для нас экскурсию. Поездка проходила
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Отличная экскурсия на государственную чайную плантацию! встречают в гостинице, затем дорога с красивыми видами, затем сбор самостоятельный сбор чая. Под
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А
Хотим сердечно поблагодарить экскурсовода Ксюшу за отлично проверенное время! Такого ответственного и душевного подхода ещё ни разу не встречали. Человек выполнил свою работу безупречно. Интересные, содержательные беседы, красивые места, угощения и даже памятные подарки. Спасибо нашей Ласточке за всё!!!
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Т
Очень приятный и отзывчивый гид Ксюша, ответила на все возникающие вопросы. Построила маршрут в соответствии с нашим запросом, тк у нас было мало времени и мы не успевали пройти весь маршрут.
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Всего 5 отзывов в Чэнду в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июне 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 460. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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