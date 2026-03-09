Эта поездка подойдёт вам, если в Чэнду вы ненадолго или проездом. Мы подумаем о дороге и билетах, а вам останется только наслаждаться дикой природой и знакомством с забавными пандами. Если хватит времени, то погуляем по Чэнду — увидим монастырь Вэньшу или улицу Чуньси.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $185 за человека, если вас больше

от $410 за 1–2 человек или $185 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Комфортабельный трансфер

Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Чэнду. Поездка в питомник панд займёт 1,5 часа. После знакомства с пушистыми гигантами и прогулки по городу водитель доставит вас обратно — в аэропорт или на вокзал (1 час).

Питомник панд в Чэнду (2 часа)

Здесь в естественной среде обитания живут десятки гигантских панд. Вы понаблюдаете за тем, как они едят, играют и отдыхают, узнаете о программах по их сохранению и разведению.

Обратите внимание: часы работы Исследовательского центра зависят от сезона

Зима (с 1 ноября по 28 февраля): с 8:00 до 17:30, последний вход в 16:30.

Лето (с 1 марта по 31 октября): с 7:30 до 18:00.

В период крупных государственных праздников в Китае спрос на билеты растёт, поэтому старайтесь бронировать поездку заранее.

Прогулка по городу (1,5-2 часа)

Если позволяет время, гид сопроводит вас в одно из следующих мест:

Монастырь Вэньшу — буддийский храм с традиционными чайными домиками

— буддийский храм с традиционными чайными домиками Район улицы Чуньси — оживлённая торговая улица в центре Чэнду. Шопинг, местные закуски и современная городская атмосфера

Организационные детали