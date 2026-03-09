Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
Эта поездка подойдёт вам, если в Чэнду вы ненадолго или проездом.
Мы подумаем о дороге и билетах, а вам останется только наслаждаться дикой природой и знакомством с забавными пандами. Если хватит времени, то погуляем по Чэнду — увидим монастырь Вэньшу или улицу Чуньси.
Описание экскурсии
Комфортабельный трансфер
Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале Чэнду. Поездка в питомник панд займёт 1,5 часа. После знакомства с пушистыми гигантами и прогулки по городу водитель доставит вас обратно — в аэропорт или на вокзал (1 час).
Питомник панд в Чэнду (2 часа) Здесь в естественной среде обитания живут десятки гигантских панд. Вы понаблюдаете за тем, как они едят, играют и отдыхают, узнаете о программах по их сохранению и разведению.
Обратите внимание: часы работы Исследовательского центра зависят от сезона Зима (с 1 ноября по 28 февраля): с 8:00 до 17:30, последний вход в 16:30. Лето (с 1 марта по 31 октября): с 7:30 до 18:00. В период крупных государственных праздников в Китае спрос на билеты растёт, поэтому старайтесь бронировать поездку заранее.
Прогулка по городу (1,5-2 часа) Если позволяет время, гид сопроводит вас в одно из следующих мест:
Монастырь Вэньшу — буддийский храм с традиционными чайными домиками
Район улицы Чуньси — оживлённая торговая улица в центре Чэнду. Шопинг, местные закуски и современная городская атмосфера
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (марка и вместимость зависят от количества человек)
Включено: входной билет в питомник, достаточное количество бутилированной воды, перекус (одна местная закуска в зависимости от ваших предпочтений: рисовые шарики с красным сахаром, ледяное желе, несладкие блинчики, бабл-ти и т. д.)
Дополнительные расходы (по желанию): чаевые, питание
С вами будут русскоязычный гид из нашей команды и водитель
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чэнду
Провёл экскурсии для 184 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
E
Evgenia
9 мар 2026
У нас была идеальная программа во время пересадки в Чэнду! У нас было всего около 10 часов в городе, но всё было организовано очень чётко и удобно. Наш гид, Cofiya, читать дальше
связалась с нами за день до поездки, что сразу придало нам спокойствия и уверенности. Как только мы вышли из аэропорта, она и водитель уже ждали нас. Всего за несколько часов мы успели увидеть очаровательных панд в Панда-парке - они были просто невероятно милыми! Мы также прогулялись по центру Чэнду и попробовали местные угощения: бинфэнь, сычуаньский хот-пот и молочный чай. Самым интересным моментом стало традиционное представление сычуаньской оперы со знаменитым «сменой лиц» - это было по-настоящему впечатляюще и оставило сильное впечатление. Это было очень яркое и запоминающееся короткое путешествие. Очень рекомендуем такой тур всем, у кого есть пересадка в Чэнду! 🐼
Сергей
17 фев 2026
У нас была всего 10-часовая пересадка в Чэнду, и этот тур идеально подошёл под наши потребности. Всё было прекрасно организовано - от встречи в аэропорту до обратного трансфера, и нам читать дальше
не пришлось ни о чём беспокоиться. Посещение Чэндуская база разведения больших панд стало главным событием поездки - наш ребёнок обожает животных, и встреча с пандами произвела на него огромное впечатление. Гид также провёл нас по городу и порекомендовал аутентичный ресторан сычуаньского хот-пота. Мы даже увидели традиционное шоу с чайной церемонией. Хот-пот оказался очень острым, но это был по-настоящему уникальный и запоминающийся культурный опыт. Мы очень рекомендуем этот тур транзитным путешественникам, которые хотят за короткое время познакомиться с атмосферой Чэнду!
А
Анна
13 фев 2026
Я бы сказала, что это был очень хороший тур. Перед бронированием я уже уточняла, что у меня не хватит времени поехать смотреть больших панд, и спрашивала, можно ли просто прогуляться читать дальше
по центру города. Этот тур убедил меня, что моё решение было абсолютно правильным: центр Чэнду оказался очень интересным, я увидела как оживлённую, так и спокойную сторону этого города. В следующий раз, когда приеду сюда снова, я выберу остаться здесь на несколько дней дольше.
