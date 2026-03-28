Я устрою для вас знакомство с обаятельными жителями Чэнду.
Вы увидите больших и малых панд, понаблюдаете за их забавными повадками и, если повезёт, застанете крошечных новорождённых малышей. Море умиления, живые эмоции и уникальные фотографии — гарантированы!
Описание трансфер
8:30 — встреча и выезд в Чэндуский исследовательский центр по разведению и исследованию большой панды
9:30–13:00 — прогулка по территории базы среди бамбуковых рощ, ручьёв и холмов. Вы увидите родильные домики, вольеры для взрослых панд и зону свободного обитания малых. Понаблюдаете с близкого расстояния за их естественным поведением: приёмом пищи, играми, лазаньем по деревьям
13:00–14:30 — возвращение в центр города, обед и (по желанию) трансфер к выбранной вами достопримечательности
14:30–16:30 — осмотр достопримечательности и завершение программы у вашего отеля
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Volvo XC60 или аналогичной модели
- Отдельно оплачивается: посещение базы панд — 55 юаней ($8) за чел., обед — по желанию, трансфер в/из аэропорта — по договорённости
- После прогулки по базе мы можем бесплатно посетить одну из достопримечательностей города на ваш выбор в центральном районе Чэнду
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вэйи — ваш гид в Чэнду
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я родился в городе Чэнду и вырос здесь. Отлично знаю свой город и всю провинцию Сычуань, знаю, куда пойти и что посмотреть. Я сам тоже путешественник, объездил много стран. Могу проводить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
28 мар 2026
Большое спасибо за прекрасно проведенный день! Приезжали семьей, ездили с Вэйи к пандам. Он прекрасно говорит по-русски, интересный собеседник, учел все наши пожелания, очень отзывчивый, коммуникабельный, приятный парень. Попросили на
В
Вадим
19 мар 2026
Всё прошло неожиданно замечательно! У нас было очень мало времени, всего лишь пять часов. Вэйи изменил для нас и время, и цену с учётом всех наших пожеланий, и в итоге
Владимир
11 мар 2026
Всем доброго времени суток. Были в Китае не раз, но именно с этой поездки влюбились в него. Вэйи максимально располагает к себе, во всех аспектах. Юмор и атмосфера на высоте.
G
Gulmira
11 фев 2026
тур по Чэнду оставил приятные впечатления. визит к пандам особенно. спасибо большое гиду. внимательный, отзывчивый с отличным знанием языка. было видно что любит свой город. с удовольствием делился любовью к городу. познакомил с вкусными фруктами и кухней. сделал поездку насыщенной!
