Мои заказы

Чэнду: путешествие начинается с панд

Трансфер к самым милым жителям Китая
Я устрою для вас знакомство с обаятельными жителями Чэнду.

Вы увидите больших и малых панд, понаблюдаете за их забавными повадками и, если повезёт, застанете крошечных новорождённых малышей. Море умиления, живые эмоции и уникальные фотографии — гарантированы!
Описание трансфер

8:30 — встреча и выезд в Чэндуский исследовательский центр по разведению и исследованию большой панды

9:30–13:00 — прогулка по территории базы среди бамбуковых рощ, ручьёв и холмов. Вы увидите родильные домики, вольеры для взрослых панд и зону свободного обитания малых. Понаблюдаете с близкого расстояния за их естественным поведением: приёмом пищи, играми, лазаньем по деревьям

13:00–14:30 — возвращение в центр города, обед и (по желанию) трансфер к выбранной вами достопримечательности

14:30–16:30 — осмотр достопримечательности и завершение программы у вашего отеля

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Volvo XC60 или аналогичной модели
  • Отдельно оплачивается: посещение базы панд — 55 юаней ($8) за чел., обед — по желанию, трансфер в/из аэропорта — по договорённости
  • После прогулки по базе мы можем бесплатно посетить одну из достопримечательностей города на ваш выбор в центральном районе Чэнду

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вэйи
Вэйи — ваш гид в Чэнду
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я родился в городе Чэнду и вырос здесь. Отлично знаю свой город и всю провинцию Сычуань, знаю, куда пойти и что посмотреть. Я сам тоже путешественник, объездил много стран. Могу проводить
читать дальше

туры в Чэнду и Сычуани. Собственная машина всегда готова: буду водителем, гидом и переводчиком, сопровождаю с радостью и заботой. Учился в России и хочу помогать русскоязычным друзьям путешествовать в Чэнду и Сычуани.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Олеся
28 мар 2026
Большое спасибо за прекрасно проведенный день! Приезжали семьей, ездили с Вэйи к пандам. Он прекрасно говорит по-русски, интересный собеседник, учел все наши пожелания, очень отзывчивый, коммуникабельный, приятный парень. Попросили на
читать дальше

обед подобрать европейский ресторан в моменте, вместе все посмотрели и выбрали его и дальнейший маршрут на день, затем он показал нам аутентичный квартал в центре, побродили там по торговым рядам около часа, везде переводил по необходимости, помогал с покупками, больше того, помог нам с бронью и покупками билетов туда/обратно в Чунцин, все разузнал по обратному пути в аэропорт, помог с бронью мест. По пути к отелю завез нас по просьбе на обзор еще одной достопримечательности. Дал рекомендации на оставшиеся дни. Отмечу, что очень аккуратно водит автомобиль. Подготовил в дорогу разнообразные чаи и подарил сыну подарок), что было приятным бонусом. В общем, точно могу рекомендовать его- мы остались очень довольны!

В
Вадим
19 мар 2026
Всё прошло неожиданно замечательно! У нас было очень мало времени, всего лишь пять часов. Вэйи изменил для нас и время, и цену с учётом всех наших пожеланий, и в итоге
читать дальше

идеально провёл экскурсию. Сами понимали, что время очень ограничено, и хотели увидеть только панд. Вэйи проложил максимально логичный маршрут, чтобы за кратчайший срок мы смогли посмотреть всех этих милых медвежат. Он специально экономил для нас время, чтобы потом успеть показать нам ещё и район Куанчжайсянцзы, всё получилось и очень понравилось!
Огромное спасибо Вэйи, помог во многом. С ним всё было очень комфортно и приятно. Учитывая, что он прожил в России меньше года, его произношение на русском нас просто поразило! Обязательно вернёмся в Чэнду и снова обратимся к нему.

Владимир
11 мар 2026
Всем доброго времени суток. Были в Китае не раз, но именно с этой поездки влюбились в него. Вэйи максимально располагает к себе, во всех аспектах. Юмор и атмосфера на высоте.
читать дальше

Чувствовали себя очень комфортно. Задавали кучу вопросов, даже не удобных и на все получали ответы. отличный авто. Встретил нас в аэропорту и отвез потом в аэропорт на следующий день. это все не входило в экскурсию. После парка панд, была отличная прогулка по городу. Привез сувениры и подарки. 🎁 Мы были покорены. Спасибо огромное за такой прием. Панды были великолепны. Ужин сычуанской кухни - супер опыт. Рекомендуем обязательно. Не просто гид, а супер компанейский друг для души.

G
Gulmira
11 фев 2026
тур по Чэнду оставил приятные впечатления. визит к пандам особенно. спасибо большое гиду. внимательный, отзывчивый с отличным знанием языка. было видно что любит свой город. с удовольствием делился любовью к городу. познакомил с вкусными фруктами и кухней. сделал поездку насыщенной!

