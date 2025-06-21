15 дней
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
«Будем рассматривать причудливое переплетенье исторической и современной архитектуры, храмы разных религий, буддийские статуи»
21 июн в 10:00
16 авг в 10:00
$3 790 за человека
10 дней
По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
Исследовать святыни, переночевать на склоне Эвереста и зайти в храм, где никогда не стихает молитва
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
«Мы объедем знаковые места силы, многовековые монастыри и храмы, сакральные природные уголки»
21 июн в 10:00
$2 990 за человека
12 дней
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
«Посетим даосские храмы и заглянем в тибетский монастырь Ганден Сумцелинг, побываем в национальном парке «Шунань Жухай» и погуляем по пещере Чжицзинь»
30 окт в 10:00
$2 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Чэнду в сентябре 2024
Сейчас в Чэнду в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 2 600 до 3 790.
Туры на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $2600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь