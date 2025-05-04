От Чэнду до Гуанчжоу: увлекательная поездка по западной части Китая
Проплыть по реке Ли, посетить театр и шоу на воде, заглянуть в храмы и постоять на стеклянном мосту
Начало: Чэнду, аэропорт, 14:00
«Монастырь остаётся действующим храмом, в котором посетителям бесплатно предлагают благовония для молитв»
4 мая в 14:00
4 июл в 14:00
$2860 за человека
По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
Исследовать святыни, переночевать на склоне Эвереста и зайти в храм, где никогда не стихает молитва
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
«Мы объедем знаковые места силы, многовековые монастыри и храмы, сакральные природные уголки»
21 июн в 10:00
$2990 за человека
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
«Посетим даосские храмы и заглянем в тибетский монастырь Ганден Сумцелинг, побываем в национальном парке «Шунань Жухай» и погуляем по пещере Чжицзинь»
2 мая в 08:00
2 ноя в 08:00
$2600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Чэнду в апреле 2025
Сейчас в Чэнду в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 2600 до 2990.
Уникальные туры по соборам и храмам Чэнду. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!