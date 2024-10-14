14 дней
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
«Сегодня увидим главную достопримечательность Сианя — Терракотовую армию Цинь Шихуанди, состоящую из 7000 солдат, стрелков и лошадей, охраняющих могилу императора Цинь»
14 окт в 10:00
5 мая в 10:00
$1 887 за человека
10 дней
Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра
Понаблюдать за пандами, пройти под завесой водопада и погулять среди зарослей папоротника
Начало: Аэропорт Чэнду, утро
31 окт в 10:00
$1 565 за человека
12 дней
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
«Здесь можно увидеть такие известные сооружения, как Байди-мэнь (Ворота Белого императора), Байхусы (Храм Белого тигра) и Байлусы (Храм Белой лошади)»
30 окт в 10:00
$2 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Животные»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Чэнду в сентябре 2024
Сейчас в Чэнду в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1 565 до 2 600.
Туры на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Животные», цены от $1565. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь