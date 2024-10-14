14 дней
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
«Дальше пересядем на плоты с мотором и устроим круиз по реке Ли»
14 окт в 10:00
5 мая в 10:00
$1 887 за человека
10 дней
Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра
Понаблюдать за пандами, пройти под завесой водопада и погулять среди зарослей папоротника
Начало: Аэропорт Чэнду, утро
31 окт в 10:00
$1 565 за человека
12 дней
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
30 окт в 10:00
$2 600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Водные развлечения»
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