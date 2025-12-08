Природные мосты Тяньшэн Санцяо

Тур начинается с посещения комплекса Тяньшэн Санцяо — трех природных мостов, которые являются крупнейшим образованием такого типа в Азии. Вы пройдете пешеходными маршрутами между карстовых formations и увидите места, где снимались известные фильмы.

Горный массив Сяньнюшань

Далее программа продолжается на территории Сяньнюшань, где расположены высокогорные пастбища и хвойные леса. Этот район известен как «Восточная Швейцария» и предлагает маршруты для прогулок по альпийским лугам.

Смотровые площадки

По пути в Вулун предусмотрена остановка у реки Уцзян для осмотра панорамных видов и фотографирования. С этой точки открываются виды на горные ландшафты и водные пространства. Важная информация: