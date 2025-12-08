Откройте природные достопримечательности района Вулун во время однодневного тура из Чунцина.
Вы увидите три природных моста, высокогорные луга и живописные виды реки Уцзян в сопровождении профессионального гида.
Описание экскурсии
Природные мосты Тяньшэн Санцяо
Тур начинается с посещения комплекса Тяньшэн Санцяо — трех природных мостов, которые являются крупнейшим образованием такого типа в Азии. Вы пройдете пешеходными маршрутами между карстовых formations и увидите места, где снимались известные фильмы.
Горный массив Сяньнюшань
Далее программа продолжается на территории Сяньнюшань, где расположены высокогорные пастбища и хвойные леса. Этот район известен как «Восточная Швейцария» и предлагает маршруты для прогулок по альпийским лугам.
Смотровые площадки
По пути в Вулун предусмотрена остановка у реки Уцзян для осмотра панорамных видов и фотографирования. С этой точки открываются виды на горные ландшафты и водные пространства. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт для покупки билетов.
- Рекомендуется удобная одежда и обувь для пеших прогулок.
- Возьмите солнцезащитные средства, зонт и питьевую воду.
- Тур не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Детское кресло предоставляется по предварительному запросу.
- Встреча осуществляется в центральных районах Чунцина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природные мосты Тяньшэн Санцяо
- Гора Сяньнюшань
- Река Уцзян
- Высокогорные луга
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Услуги водителя
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
- Дополнительная страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в центральных районах Чунцина
Завершение: В районе Цзэфанбэй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
