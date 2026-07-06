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Музеи и искусство Чунцина

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Чунцине на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
На машине
10 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
«В этом современном интерактивном музее вы узнаете, как Чунцин превратился в знаменитый «горный город» и один из самых необычных мегаполисов Китая»
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая
На машине
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая
Познакомиться с буддийскими, даосскими и конфуцианскими сюжетами наскальных рельефов
Начало: В центральной части Чунцина
Расписание: ежедневно в 08:30 и 09:00
Завтра в 08:30
18 июл в 08:30
$250 за человека
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
«Этот участок реки известен как «Сто-ли галерея» за живописные пейзажи»
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
$1245 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

A
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Нашим гидом был Лев, очень веселый, позитивный и дружелюбный парень!! отвез нас во все места по программе и те что мы его попросили сами!! очень рекомендую его при выборе тура!!
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Karina
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Это безусловно самая лучшая экскурсия по Чунцину!!! Ребята организаторы, водитель и конечно же гид Лев - самые классные ребята в
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этом городе. Вы увидите абсолютно все места, вам покажут самые известные локации, популярные фото точки. У меня нет слов. Просто супер день! Море впечатлений и воспоминаний на всю жизнь.
П. С. Просите, чтобы гидом был Лев. Какой же он классный!!!!! 😊

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Ирина
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Лев очень приветливый и супер заботливый гид😊 с ним мы чувствовали себя словно в компании друга, и поэтому очень комфортно
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познакомились с городом. он показал нам самые красивые уголки города. с ним мы влюбились в Чунцин❤️ и еще Лев делает красивые фото!)

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Г
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Экскурсия по Чунцину превзошла все ожидания! Лев — отличный гид: знающий, внимательный и очень приятный в общении. Мы увидели самые интересные места и узнали много нового о городе. Спасибо Лесли и всей команде за прекрасную организацию и незабываемые впечатления!
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Д
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Отличная экскурсия. Лев - отличный гид.
Всем рекомендую 👍 👍👍
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Марина
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Срасибо Лесли, спасибо Льву!!! с самого начала было все комфортно - бронировать, обсудить детали, получить вовремя информацию!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
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М
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Лев приятный внимательный гид! Учитывает все пожелания! Провели 10-часовую экскурсиию по Чунцину,масса впечатлений!
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Е
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Мы побывали на экскурсии в городе Чунцин. утром из отеля нас забирал гид Лев. Он заранее написал мне и мы
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составили программу на день чтобы максимально погрузиться в историю и культуру города. Лев отлично спланировал поездку, окружил нас вниманием и заботой, подарил сувениры, подсказал где отведать местной кухни с учетом наших потребностей. Он спрашивпл все ли нравится - нам он очень понравился, душевный парень. Экскурсия удалась - нам повезло и с гидом, и с погодой)) спасибо Льву за прекрасный день в Чунцине.

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Дарья
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо доброжелательной и общительной Алие, которая была у нас гидом. Хорошо говорит по-русски, рассказала много интересной информации. Провела с нами весь день, даже задержалась немного дольше положенного. Большое спасибо!
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А
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сегодня у нас была насыщенная 8-часовая экскурсия по Чунцину с гидом Львом и водителем — и мы остались в полном
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восторге.

Лев оказался очень внимательным и чутким к нашим просьбам: он гибко подстраивал маршрут, учитывал все наши пожелания и делал всё, чтобы нам было максимально комфортно. Отдельно хочется отметить его отличное владение русским языком — общение было лёгким, понятным и приятным.

Экскурсия прошла на одном дыхании: Лев не просто показывал места, а действительно увлекал рассказами, делился интересными фактами и помог почувствовать атмосферу города. Благодаря ему Чунцин открылся нам с очень яркой и живой стороны.

Мы искренне благодарны Льву за этот день — он сделал наше знакомство с городом по-настоящему особенным. Однозначно рекомендуем его как профессионального и душевного гида!

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Всего 20 отзывов в Чунцине в категории "Музеи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Большая обзорная экскурсия по Чунцину;
  2. Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая;
  3. Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Станция Лицзыба;
  2. Башня Куйсин;
  3. Мосты;
  4. Улица Лунмэньхао;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в июле 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 1245. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 20 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь