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восторге.



Лев оказался очень внимательным и чутким к нашим просьбам: он гибко подстраивал маршрут, учитывал все наши пожелания и делал всё, чтобы нам было максимально комфортно. Отдельно хочется отметить его отличное владение русским языком — общение было лёгким, понятным и приятным.



Экскурсия прошла на одном дыхании: Лев не просто показывал места, а действительно увлекал рассказами, делился интересными фактами и помог почувствовать атмосферу города. Благодаря ему Чунцин открылся нам с очень яркой и живой стороны.



Мы искренне благодарны Льву за этот день — он сделал наше знакомство с городом по-настоящему особенным. Однозначно рекомендуем его как профессионального и душевного гида!