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Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
«В этом современном интерактивном музее вы узнаете, как Чунцин превратился в знаменитый «горный город» и один из самых необычных мегаполисов Китая»
18 июл в 08:00
19 июл в 08:00
от $435 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Чунцина в Дацзу - к каменным святыням Китая
Познакомиться с буддийскими, даосскими и конфуцианскими сюжетами наскальных рельефов
Начало: В центральной части Чунцина
Расписание: ежедневно в 08:30 и 09:00
Завтра в 08:30
18 июл в 08:30
$250 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
«Этот участок реки известен как «Сто-ли галерея» за живописные пейзажи»
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
$1245 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Нашим гидом был Лев, очень веселый, позитивный и дружелюбный парень!! отвез нас во все места по программе и те что мы его попросили сами!! очень рекомендую его при выборе тура!!
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Это безусловно самая лучшая экскурсия по Чунцину!!! Ребята организаторы, водитель и конечно же гид Лев - самые классные ребята в
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Лев очень приветливый и супер заботливый гид😊 с ним мы чувствовали себя словно в компании друга, и поэтому очень комфортно
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Г
Экскурсия по Чунцину превзошла все ожидания! Лев — отличный гид: знающий, внимательный и очень приятный в общении. Мы увидели самые интересные места и узнали много нового о городе. Спасибо Лесли и всей команде за прекрасную организацию и незабываемые впечатления!
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Д
Отличная экскурсия. Лев - отличный гид.
Всем рекомендую 👍 👍👍
Всем рекомендую 👍 👍👍
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Срасибо Лесли, спасибо Льву!!! с самого начала было все комфортно - бронировать, обсудить детали, получить вовремя информацию!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
экскурсия прошла замечательно и очень в хорошем настроении!! Лев работает с отдачей и слышит клиентов - что очень важно!!
Желаем Вам процветания и добропорядочных гостей!!!
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М
Лев приятный внимательный гид! Учитывает все пожелания! Провели 10-часовую экскурсиию по Чунцину,масса впечатлений!
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Е
Мы побывали на экскурсии в городе Чунцин. утром из отеля нас забирал гид Лев. Он заранее написал мне и мы
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Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо доброжелательной и общительной Алие, которая была у нас гидом. Хорошо говорит по-русски, рассказала много интересной информации. Провела с нами весь день, даже задержалась немного дольше положенного. Большое спасибо!
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А
Сегодня у нас была насыщенная 8-часовая экскурсия по Чунцину с гидом Львом и водителем — и мы остались в полном
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Всего 20 отзывов в Чунцине в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Музеи»
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Сейчас в Чунцине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 1245. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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