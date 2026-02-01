Индивидуальная
до 12 чел.
Ночной тур по Чунцину: Хунъядун, мосты и прогулка вдоль реки
Начало: Чунцин
«Мост Цяньсимэнь: Посетите одну из лучших фотолокаций с видом на Хунъядун и городской горизонт»
$240 за всё до 12 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур на Вулун (Сказочная гора) и Три природных моста
Начало: Встреча в центральных районах Чунцина
«Природные мосты Тяньшэн Санцяо»
7 фев в 07:00
8 фев в 07:00
$916.20
$1018 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 3 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
«12:00 — три природных моста Тяньшэн»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 09:00 и 09:30
8 фев в 07:00
9 фев в 07:00
$532
$559 за человека
