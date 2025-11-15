Индивидуальная
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
«Лес небоскрёбов, которые вздымаются с гор, словно сталактиты»
Завтра в 12:00
6 дек в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур на Вулун (Сказочная гора) и Три природных моста
Начало: Встреча в центральных районах Чунцина
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
$916.20
$1018 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
«Впереди живописная дорога в окружении гор — около 2,5 часов пути»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
$99 за человека
В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
Экскурсия проходила
