Отправьтесь в один из самых впечатляющих регионов Китая — Улун, где мосты, мистические ущелья и густые леса создают ландшафты, похожие на кадры из фантастического фильма. Вы увидите три природных моста Тяньшэн — грандиозные арки, созданные природой, и подниметесь на Сказочную гору. Гид расскажет историю этих мест и поделится легендами, которые веками передавали местные жители.

7:00 — сбор группы и выезд из Чунцина

Впереди живописная дорога в окружении гор — около 2,5 часов пути.

10:00 — прибытие в Улун

Небольшая пауза перед активной частью программы. У вас будет не менее 30 минут, чтобы перекусить блюдами местной кухни.

12:00 — три природных моста Тяньшэн

Вы увидите:

огромные каменные арки

ущелья и каньоны с вертикальными стенами

места съёмок известных фильмов и телепередач

причудливые формы рельефа, созданные водой и временем

А гид расскажет, как формировались эти гигантские природные мосты, и поделится легендами о долине.

14:30 — национальный парк «Гора Фэй» (Сказочная гора)

Это место считается одним из самых мистических в Китае. Вас ждут:

густые туманные леса

панорамные виды на горные массивы

тропы среди скал и древних деревьев

рассказы о мифах и истории Сказочной горы

17:00 — сбор группы и выезд в Чунцин

Возвращение в город — ориентировочно в 19:30–20:00.

Вы узнаете:

Как формировались местные формы рельефа

В чём особенность трёх природных мостов

Как менялись местные пейзажи и экосистемы

А также истории и легенды Сказочной горы

Организационные детали

Программа 12+. Будьте готовы к продолжительным пешим прогулкам

Поедем на комфортабельном туристическом автобусе, рассчитанном на 15 мест

Возьмите с собой удостоверение личности

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

