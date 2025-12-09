Мои заказы

Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина

Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Отправьтесь в один из самых впечатляющих регионов Китая — Улун, где мосты, мистические ущелья и густые леса создают ландшафты, похожие на кадры из фантастического фильма.

Вы увидите три природных моста Тяньшэн — грандиозные арки, созданные природой, и подниметесь на Сказочную гору. Гид расскажет историю этих мест и поделится легендами, которые веками передавали местные жители.
Описание экскурсии

7:00 — сбор группы и выезд из Чунцина

Впереди живописная дорога в окружении гор — около 2,5 часов пути.

10:00 — прибытие в Улун

Небольшая пауза перед активной частью программы. У вас будет не менее 30 минут, чтобы перекусить блюдами местной кухни.

12:00 — три природных моста Тяньшэн

Вы увидите:

  • огромные каменные арки
  • ущелья и каньоны с вертикальными стенами
  • места съёмок известных фильмов и телепередач
  • причудливые формы рельефа, созданные водой и временем

А гид расскажет, как формировались эти гигантские природные мосты, и поделится легендами о долине.

14:30 — национальный парк «Гора Фэй» (Сказочная гора)

Это место считается одним из самых мистических в Китае. Вас ждут:

  • густые туманные леса
  • панорамные виды на горные массивы
  • тропы среди скал и древних деревьев
  • рассказы о мифах и истории Сказочной горы

17:00 — сбор группы и выезд в Чунцин

Возвращение в город — ориентировочно в 19:30–20:00.

Вы узнаете:

  • Как формировались местные формы рельефа
  • В чём особенность трёх природных мостов
  • Как менялись местные пейзажи и экосистемы
  • А также истории и легенды Сказочной горы

Организационные детали

  • Программа 12+. Будьте готовы к продолжительным пешим прогулкам
  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе, рассчитанном на 15 мест
  • Возьмите с собой удостоверение личности
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Мосты Тяньшэн — 120 юаней ($17) за чел.
  • Национальный парк «Гора Фэй» — 100 юаней ($14) за чел.
  • Обед — по желанию

ежедневно в 07:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$199
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Цзефанбэй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжи
Анжи — ваша команда гидов в Чунцине
Я Аджи, местный гид, много лет работающий в сфере туризма. Отлично знаю все легенды о Сказочной горе и Тяньшэн Саньцяо. Знаком с маршрутами и скрытой красотой живописных мест. Я могу избежать пиковых скоплений людей и помочь вам найти нишевые места, которые невозможно увидеть на обычных маршрутах. Умею гибко регулировать темп маршрута. Работаю с командой.

