Приглашаем на площадку, которая распологается на высоте 590 метров над уровнем моря! Отсюда открываются великолепные виды на Хунъядун, место слияния рек Янцзы и Цзялин и многоуровневую застройку знаменитого «Города 8D».
Описание билета
Подъём на скоростном лифте. Всего за несколько секунд вы окажетесь на 73–75 этажах Глобального финансового центра Чунцина.
Мини-выставка об истории города. Перед выходом на смотровые площадки познакомитесь со старыми фотографиями и увидите, как менялся Чунцин за последние десятилетия.
Панорамные площадки. Через окна увидите слияние рек Янцзы и Цзялин, район Хунъядун, мосты, небоскрёбы и многоуровневую застройку.
Открытая смотровая площадка. Подниметесь на открытую площадку 75-го этажа, чтобы полюбоваться городом без стекла и сделать эффектные фотографии.
Фотозоны. На этажах оборудованы популярные фотолокации, включая винтовую лестницу, «крылья ангела» и стену с надписью «Я в Чунцине».
Организационные детали
- На входе необходимо предъявить электронный билет для обмена на бумажный
- На открытую площадку запрещено проносить крупные сумки, чемоданы, зонты и бутылки. Для хранения вещей предусмотрены бесплатные шкафчики
- На 74-м этаже находится бар, где можно выпить коктейль или перекусить на высоте
- Дети ростом до 120 см проходят бесплатно (в сопровождении взрослого)
- В праздничные дни и в часы пик вечером возможны очереди
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция «Линьцзянмэнь»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group — Организатор в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
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