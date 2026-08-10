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Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»

Подняться над Чунцином и увидеть слияние двух рек и море огней
Приглашаем на площадку, которая распологается на высоте 590 метров над уровнем моря! Отсюда открываются великолепные виды на Хунъядун, место слияния рек Янцзы и Цзялин и многоуровневую застройку знаменитого «Города 8D».
Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»
Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»
Смотровая площадка WFC «Хуйсяньлоу»

Описание билета

Подъём на скоростном лифте. Всего за несколько секунд вы окажетесь на 73–75 этажах Глобального финансового центра Чунцина.

Мини-выставка об истории города. Перед выходом на смотровые площадки познакомитесь со старыми фотографиями и увидите, как менялся Чунцин за последние десятилетия.

Панорамные площадки. Через окна увидите слияние рек Янцзы и Цзялин, район Хунъядун, мосты, небоскрёбы и многоуровневую застройку.

Открытая смотровая площадка. Подниметесь на открытую площадку 75-го этажа, чтобы полюбоваться городом без стекла и сделать эффектные фотографии.

Фотозоны. На этажах оборудованы популярные фотолокации, включая винтовую лестницу, «крылья ангела» и стену с надписью «Я в Чунцине».

Организационные детали

  • На входе необходимо предъявить электронный билет для обмена на бумажный
  • На открытую площадку запрещено проносить крупные сумки, чемоданы, зонты и бутылки. Для хранения вещей предусмотрены бесплатные шкафчики
  • На 74-м этаже находится бар, где можно выпить коктейль или перекусить на высоте
  • Дети ростом до 120 см проходят бесплатно (в сопровождении взрослого)
  • В праздничные дни и в часы пик вечером возможны очереди

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Базовый билет$21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
станция «Линьцзянмэнь»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group
Zowoyoo Group — Организатор в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.

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