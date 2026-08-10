Приглашаем на площадку, которая распологается на высоте 590 метров над уровнем моря! Отсюда открываются великолепные виды на Хунъядун, место слияния рек Янцзы и Цзялин и многоуровневую застройку знаменитого «Города 8D».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $21 за человека

Описание билета

Подъём на скоростном лифте. Всего за несколько секунд вы окажетесь на 73–75 этажах Глобального финансового центра Чунцина.

Мини-выставка об истории города. Перед выходом на смотровые площадки познакомитесь со старыми фотографиями и увидите, как менялся Чунцин за последние десятилетия.

Панорамные площадки. Через окна увидите слияние рек Янцзы и Цзялин, район Хунъядун, мосты, небоскрёбы и многоуровневую застройку.

Открытая смотровая площадка. Подниметесь на открытую площадку 75-го этажа, чтобы полюбоваться городом без стекла и сделать эффектные фотографии.

Фотозоны. На этажах оборудованы популярные фотолокации, включая винтовую лестницу, «крылья ангела» и стену с надписью «Я в Чунцине».

Организационные детали