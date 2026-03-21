Чунцин с китайского значит «дважды счастливый». На этой экскурсии и душа его откроется вам дважды — в смелости будущего и в аутентичности прошлого. Вы исследуете всё главное за день: прокатитесь на монорельсе сквозь здание и по канатке над рекой Янцзы, погуляете по улочкам с древней архитектурой, поразитесь видам многоуровневого «города гор» и поймёте, как он им стал.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тот самый поезд через здание: и посмотреть, и прокатиться!

Бренд Чунцина — станция «Лицзыба», где поезда с миллионом пассажиров ежедневно проезжают сквозь жилое здание. Вы узнаете о рекордах чунцинского монорельса и сделаете фото с лучшего ракурса, а затем проедете через сердце высотки.

Башня Куйсин и 8D-пейзаж Чунцина

Перемещаемся в район Ючжун. В его тихом уголке ощутим атмосферу старого Чунцина, полюбуемся видами на реку Цзялин и найдём павильон, где местные жители некогда молились об успехах в учёбе. А рядом ждёт ещё одно чудо — площадь, где вы стоите одновременно на 1-м и 22-м этажах.

Воздушный автобус: по канатке над рекой Янцзы

Паря высоко над водой, переедем на другой берег. По пути откроются панорамы бесконечных небоскрёбов на фоне горного рельефа.

Древний район Цыцикоу — душа Поднебесной

Это бывшее портовое поселение хранит аутентичную культуру Китая. Поговорим о ней, исследуя улочки с многовековой архитектурой и шумными лавками. И конечно, вы оцените стритфуд, ведь Цыцикоу — гастрономический центр всей провинции Сычуань.

Храм Лохань

Древнее святилище, спрятанное среди современного города. За его красными воротами — тихие дворики, залы с ароматом благовоний и древние статуи, раскрывающие духовное наследие.

Старый порт — Сяхаоли

В завершение вы погуляете среди восстановленных зданий, вековых деревьев и уютных чайных домов. Откроете историю речного Чунцина, сможете заглянуть в независимые книжные магазины, мастерские художников и скрытые кафе.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего количества человек за доплату (детали уточняйте в переписке)

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

Транспорт: личный автомобиль гида. Посадка и высадка в любой удобной вам точке Чунцина

Входные билеты: канатная дорога и Храм Лохань

Также мы предоставляем бутылку воды и перекус для каждого (обычно это местные уличные закуски — рисовый пудинг, рисовые шарики, мясные фрикадельки и многое другое)

Дополнительные расходы: обед по желанию и чаевые на ваше усмотрение