Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
Чунцин с китайского значит «дважды счастливый». На этой экскурсии и душа его откроется вам дважды — в смелости будущего и в аутентичности прошлого.
Вы исследуете всё главное за день: прокатитесь на монорельсе сквозь здание и по канатке над рекой Янцзы, погуляете по улочкам с древней архитектурой, поразитесь видам многоуровневого «города гор» и поймёте, как он им стал.
Тот самый поезд через здание: и посмотреть, и прокатиться!
Бренд Чунцина — станция «Лицзыба», где поезда с миллионом пассажиров ежедневно проезжают сквозь жилое здание. Вы узнаете о рекордах чунцинского монорельса и сделаете фото с лучшего ракурса, а затем проедете через сердце высотки.
Башня Куйсин и 8D-пейзаж Чунцина
Перемещаемся в район Ючжун. В его тихом уголке ощутим атмосферу старого Чунцина, полюбуемся видами на реку Цзялин и найдём павильон, где местные жители некогда молились об успехах в учёбе. А рядом ждёт ещё одно чудо — площадь, где вы стоите одновременно на 1-м и 22-м этажах.
Воздушный автобус: по канатке над рекой Янцзы
Паря высоко над водой, переедем на другой берег. По пути откроются панорамы бесконечных небоскрёбов на фоне горного рельефа.
Древний район Цыцикоу — душа Поднебесной
Это бывшее портовое поселение хранит аутентичную культуру Китая. Поговорим о ней, исследуя улочки с многовековой архитектурой и шумными лавками. И конечно, вы оцените стритфуд, ведь Цыцикоу — гастрономический центр всей провинции Сычуань.
Храм Лохань
Древнее святилище, спрятанное среди современного города. За его красными воротами — тихие дворики, залы с ароматом благовоний и древние статуи, раскрывающие духовное наследие.
Старый порт — Сяхаоли
В завершение вы погуляете среди восстановленных зданий, вековых деревьев и уютных чайных домов. Откроете историю речного Чунцина, сможете заглянуть в независимые книжные магазины, мастерские художников и скрытые кафе.
Организационные детали
Экскурсию можно провести и для большего количества человек за доплату (детали уточняйте в переписке)
С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость включено
Транспорт: личный автомобиль гида. Посадка и высадка в любой удобной вам точке Чунцина
Входные билеты: канатная дорога и Храм Лохань
Также мы предоставляем бутылку воды и перекус для каждого (обычно это местные уличные закуски — рисовый пудинг, рисовые шарики, мясные фрикадельки и многое другое)
Дополнительные расходы: обед по желанию и чаевые на ваше усмотрение
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чунцине
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
Анна
Прекрасная экскурсия! Посмотрели главные достопримечательности города. Безумно красивый храм Лохань (как будто из сна или компьютерной игры, одно из самых невероятных мест, что я когда-либо видела), тот самый поезд, проходящий читать дальшеуменьшить
через жилой дом, торговые улочки в районе Цыцикоу и остальное. У нас был гид Петя — китаец, который учился в России (и с учетом этого было особенно увлекательно пообщаться). Он подробно рассказывал историю мест, обращал внимание на интересные детали. И еще был очень внимателен к нам — не спешил, смотрели достопримечательности в спокойном теме, фоткались сколько хотели:) Так что с точки зрения организации тоже отлично. Рекомендую!
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш замечательный отзыв! Мы очень рады, что экскурсия оставила у вас такие яркие впечатления и позволила увидеть самые читать дальшеуменьшить
интересные уголки города — от храмов до живых улиц Цыцикоу и знаменитого поезда через жилой дом. Приятно слышать, что общение с Петей было увлекательным и познавательным, а внимание к вашим желаниям сделало прогулку комфортной и неспешной. Спасибо за вашу рекомендацию! Будем рады организовать для вас ещё больше незабываемых впечатлений в будущем.
Татьяна
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Пете за эту поездку! Честно признаюсь, изначально мы ожидали другого формата экскурсии, но эти 10 часов пролетели незаметно и очень весело.
Петя показал нам все читать дальшеуменьшить
заявленные локации, и отдельное спасибо за гастрономическую программу — попробовали столько странных китайских штук: сычуаньский перец (огонь🔥), концентрат для хого, сок бамбука, чай из цветов и многое другое.
Очень порадовало внимание к деталям и подарки! Больше всего я была в диком восторге от браслета из живого жасмина. Сама бы себе такое ни за что не купила, но в итоге это была самая трогательная деталь дня 😃
Но главное — это забота. Петя невероятно отзывчивый и готовый помочь с любыми проблемами. У меня случилась накладка с билетами (по ошибке купила в театр прямо на время шоу дронов). Когда поняла это, очень расстроилась. Но Петя вместе с водителем всё решили — помогли перенести билеты на более ранний сеанс. Теперь мы всё успеем!
Спасибо за ваше сердце и доброту, Петя! Рекомендую от всей души.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой искренний и тёплый отзыв! Нам особенно приятно, что, несмотря на изначальные ожидания, поездка в итоге подарила вам читать дальшеуменьшить
столько ярких эмоций и прошла легко и с удовольствием. Здорово, что вам понравилась гастрономическая часть и удалось попробовать столько необычного — такие моменты действительно делают путешествие особенным. Отдельно благодарим за слова о Пете — для нас очень важно, чтобы гости чувствовали заботу и поддержку в любой ситуации. Мы рады, что всё удалось решить и ваш день прошёл именно так, как хотелось. Спасибо вам за доверие и рекомендацию от души! Будем рады новой встрече 😊
Анна
Гид очень приятный, старался учесть все наши пожелания и поднять настроение. В целом посмотрели все достопримечательности.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что экскурсия оставила у вас хорошие впечатления и что гид смог учесть все ваши пожелания и создать приятную атмосферу. Здорово, что вы успели увидеть все достопримечательности!
Максим
Нам очень понравилась наш гид Алина, она просто очаровательна и сделала однодневную экскурсию по Чунцину незабываемой.
Алёна
Сегодня у нас была насыщенная 8-часовая экскурсия по Чунцину с гидом Львом и водителем — и мы остались в полном восторге.
Лев оказался очень внимательным и чутким к нашим просьбам: он читать дальшеуменьшить
гибко подстраивал маршрут, учитывал все наши пожелания и делал всё, чтобы нам было максимально комфортно. Отдельно хочется отметить его отличное владение русским языком — общение было лёгким, понятным и приятным.
Экскурсия прошла на одном дыхании: Лев не просто показывал места, а действительно увлекал рассказами, делился интересными фактами и помог почувствовать атмосферу города. Благодаря ему Чунцин открылся нам с очень яркой и живой стороны.
Мы искренне благодарны Льву за этот день — он сделал наше знакомство с городом по-настоящему особенным. Однозначно рекомендуем его как профессионального и душевного гида!
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия с Львом оставила у вас такие яркие впечатления и прошла комфортно и интересно. Ему будет очень приятно услышать ваши слова!
Спасибо за рекомендацию — будем рады видеть вас снова!
Вячеслав
Нас встретил гид Петя - имя, привычное для русских сказок, но на этот раз сказка случилась с нами: мы попали в приключение, когда началась наша экскурсия. Гид ждал нас на первом читать дальшеуменьшить
этаже и любезно предложил кофе. Едва мы вышли из отеля, как нас, словно в фильме Форсаж, подхватил автомобиль и умчал в неизвестном направлении. Петя сообщил, что наша первая остановка - Храм Лохань. Это действительно крутой храм. Нам рассказали множество интересных фактов о буддийских богах и легендах, успели сделать отличные фото. Не стану углубляться во все детали экскурсии, но отмечу, что сервис был на высоте. Нам подарили напоминание о городе в виде эмоций от этой потрясающей экскурсии + магнитики подогнали, купили воды и несколько раз приглашали перекусить - забота чувствовалась на каждом шагу. За день мы успели посетить множество удивительных мест. В конце мы поднялись на фуникулёре над широкой рекой и осмотрели город с высоты птичьего полета.
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой яркий и образный отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия с Петей превратилась для вас в настоящее приключение читать дальшеуменьшить
и оставила такие живые эмоции. Здорово, что вам понравился храм Лохань, рассказы о культуре и легендах, а также насыщенная программа с красивыми видами на город. Отдельно благодарим за то, что отметили уровень сервиса и внимание к деталям — для нас это действительно важно. Пете будет очень приятно услышать ваши тёплые слова! Спасибо за доверие, будем рады новым встречам!
