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Киберпанк и природа Китая: Чунцин, Чжанцзяцзе, Шанхай + шопинг (мини-группа)

Увидеть 8D-город, парящие горы и небоскрёбы и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Вы увидите многоуровневый город: здесь 1-й этаж одного здания может одновременно быть 22-м этажом другого, а монорельс проходит прямо через дома.

Окажетесь на планете Пандора из «Аватара» — среди парящих в
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тумане скал, а открытый панорамный лифт доставит вас прямиком на вершину одной из гор. Затем пощекочите нервы, гуляя по стеклянному мосту на высоте 100-этажного небоскрёба.

А Шанхай поразит вас современными кварталами и районами, где получаются эффектные снимки на фоне неона и уходящих в небо сооружений. И всё это в камерной группе до 8 человек без детей.

Киберпанк и природа Китая: Чунцин, Чжанцзяцзе, Шанхай + шопинг (мини-группа)
Киберпанк и природа Китая: Чунцин, Чжанцзяцзе, Шанхай + шопинг (мини-группа)
Киберпанк и природа Китая: Чунцин, Чжанцзяцзе, Шанхай + шопинг (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Список вещей для тура:
● Загранпаспорт
● Удобная обувь
● Легкая одежда
● Ветровка
● Powerbank
● Адаптер для розеток
● Личные медикаменты

Информация о визах:
Для граждан России виза не требуется. Необходимо иметь действующий загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев).

Пожелания или требования к участникам:
● Готовность к активному формату
● Средний уровень физической подготовки
● Пунктуальность
● Уважение к культуре
Рекомендации для покупки билетов:
● Прилет в Чунцин
● Вылет из Шанхая
● Покупка после подтверждения тура.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Чунцином

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. У вас будет время на отдых, а затем погуляем по вечернему Чунцину: вы увидите улицы в неоновом свете, сделаете эффектные кадры и попробуете стрит-фуд.

Знакомство с ЧунциномЗнакомство с ЧунциномЗнакомство с Чунцином
2 день

Чунцин - 8D-город

Исследуем один из самых необычных городов мира. Здесь первый этаж одного здания легко превращается в 22-й этаж другого, дороги пересекаются на пяти уровнях, а монорельс проходит насквозь через жилые дома. Прогуляемся по подвесным переходам и урбанистическим локациям.

Чунцин - 8D-городЧунцин - 8D-городЧунцин - 8D-город
3 день

Прогулки по Чунцину и свободное время

Продолжим гулять по рынку и современным улочкам, пробовать местную кухню и делать футуристические снимки. Во второй половине дня — свободное время для отдыха или шопинга.

Прогулки по Чунцину и свободное времяПрогулки по Чунцину и свободное времяПрогулки по Чунцину и свободное время
4 день

Переезд в Чжанцзяцзе

На скоростном поезде отправимся в Чжанцзяцзе. По прибытии заселимся и отдохнём, а потом немного погуляем по городку.

Переезд в ЧжанцзяцзеПереезд в ЧжанцзяцзеПереезд в Чжанцзяцзе
5 день

Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»

Отправимся в нацпарк «Чжанцзяцзе» с тысячами гигантских столбов из песчаника, которые часто окутаны густым туманом. Кажется, что горы парят над землёй. А пейзаж и вовсе напоминает планету Пандора из фильма «Аватар».

На футуристичном стеклянном лифте поднимемся на вершину скал Юаньцзяцзе, прогуляемся по смотровым площадкам и пофотографируемся.

Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»
6 день

Прогулка по стеклянному мосту на высоте 300 метров

Отправимся в Гранд-Каньон, чтобы пройтись по одному из самых высоких и длинных стеклянных пешеходных мостов в мире. Он соединяет две скалы над глубоким ущельем на высоте 300 м — это высота 100-этажного небоскрёба!

Во второй половине дня — свободное время.

Прогулка по стеклянному мосту на высоте 300 метровПрогулка по стеклянному мосту на высоте 300 метровПрогулка по стеклянному мосту на высоте 300 метров
7 день

Перелёт в Шанхай

Утром перелетим в Шанхай. Заселимся в отель и отдохнём, а вечером прогуляемся по набережной Бунд и полюбуемся небоскрёбами.

Перелёт в ШанхайПерелёт в ШанхайПерелёт в Шанхай
8 день

Футуристичный район Пудун

Отправимся в район Пудун — главный финансовый и экономический центр. Еще в 1980-х годах здесь были лишь фермерские угодья и склады, а сегодня это ультрафутуристичный мегаполис с одними из самых высоких небоскребов в мире. По желанию посетим смотровые площадки. А затем — свободное время на шопинг.

Футуристичный район ПудунФутуристичный район ПудунФутуристичный район Пудун
9 день

Свободный день

День в вашем распоряжении. Можно отправиться в Диснейленд, пройтись по магазинам или просто отдохнуть.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет175 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Внутренний перелёт и билет на скоростной поезд
  • Сопровождение турлидера и услуги локального гида
  • Входные билеты
  • Консультация перед поездкой
Что не входит в цену
  • Билеты в Чунцин и обратно из Шанхая
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Билеты в Диснейленд и дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чунцина, 10:00, возможно другое время старта
Завершение: Аэропорт Шанхая, трансфер к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я путешественник и основатель travel-community. Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом с другими. Я родился на острове Ольхон — сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере
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приключений. Уже посетил 23 страны, организовал более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек. Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос. Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.

Тур входит в следующие категории Чунцина

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