Окажетесь на планете Пандора из «Аватара» — среди парящих в
Описание тура
Организационные детали
Список вещей для тура:
● Загранпаспорт
● Удобная обувь
● Легкая одежда
● Ветровка
● Powerbank
● Адаптер для розеток
● Личные медикаменты
Информация о визах:
Для граждан России виза не требуется. Необходимо иметь действующий загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев).
Пожелания или требования к участникам:
● Готовность к активному формату
● Средний уровень физической подготовки
● Пунктуальность
● Уважение к культуре
Рекомендации для покупки билетов:
● Прилет в Чунцин
● Вылет из Шанхая
● Покупка после подтверждения тура.
Программа тура по дням
Знакомство с Чунцином
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. У вас будет время на отдых, а затем погуляем по вечернему Чунцину: вы увидите улицы в неоновом свете, сделаете эффектные кадры и попробуете стрит-фуд.
Чунцин - 8D-город
Исследуем один из самых необычных городов мира. Здесь первый этаж одного здания легко превращается в 22-й этаж другого, дороги пересекаются на пяти уровнях, а монорельс проходит насквозь через жилые дома. Прогуляемся по подвесным переходам и урбанистическим локациям.
Прогулки по Чунцину и свободное время
Продолжим гулять по рынку и современным улочкам, пробовать местную кухню и делать футуристические снимки. Во второй половине дня — свободное время для отдыха или шопинга.
Переезд в Чжанцзяцзе
На скоростном поезде отправимся в Чжанцзяцзе. По прибытии заселимся и отдохнём, а потом немного погуляем по городку.
Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»
Отправимся в нацпарк «Чжанцзяцзе» с тысячами гигантских столбов из песчаника, которые часто окутаны густым туманом. Кажется, что горы парят над землёй. А пейзаж и вовсе напоминает планету Пандора из фильма «Аватар».
На футуристичном стеклянном лифте поднимемся на вершину скал Юаньцзяцзе, прогуляемся по смотровым площадкам и пофотографируемся.
Прогулка по стеклянному мосту на высоте 300 метров
Отправимся в Гранд-Каньон, чтобы пройтись по одному из самых высоких и длинных стеклянных пешеходных мостов в мире. Он соединяет две скалы над глубоким ущельем на высоте 300 м — это высота 100-этажного небоскрёба!
Во второй половине дня — свободное время.
Перелёт в Шанхай
Утром перелетим в Шанхай. Заселимся в отель и отдохнём, а вечером прогуляемся по набережной Бунд и полюбуемся небоскрёбами.
Футуристичный район Пудун
Отправимся в район Пудун — главный финансовый и экономический центр. Еще в 1980-х годах здесь были лишь фермерские угодья и склады, а сегодня это ультрафутуристичный мегаполис с одними из самых высоких небоскребов в мире. По желанию посетим смотровые площадки. А затем — свободное время на шопинг.
Свободный день
День в вашем распоряжении. Можно отправиться в Диснейленд, пройтись по магазинам или просто отдохнуть.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|175 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Внутренний перелёт и билет на скоростной поезд
- Сопровождение турлидера и услуги локального гида
- Входные билеты
- Консультация перед поездкой
Что не входит в цену
- Билеты в Чунцин и обратно из Шанхая
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение
- Билеты в Диснейленд и дополнительные активности