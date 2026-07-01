Вы увидите многоуровневый город: здесь 1-й этаж одного здания может одновременно быть 22-м этажом другого, а монорельс проходит прямо через дома.Окажетесь на планете Пандора из «Аватара» — среди парящих в

тумане скал, а открытый панорамный лифт доставит вас прямиком на вершину одной из гор. Затем пощекочите нервы, гуляя по стеклянному мосту на высоте 100-этажного небоскрёба. А Шанхай поразит вас современными кварталами и районами, где получаются эффектные снимки на фоне неона и уходящих в небо сооружений. И всё это в камерной группе до 8 человек без детей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей для тура:

● Загранпаспорт

● Удобная обувь

● Легкая одежда

● Ветровка

● Powerbank

● Адаптер для розеток

● Личные медикаменты

Информация о визах:

Для граждан России виза не требуется. Необходимо иметь действующий загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев).

Пожелания или требования к участникам:

● Готовность к активному формату

● Средний уровень физической подготовки

● Пунктуальность

● Уважение к культуре

Рекомендации для покупки билетов:

● Прилет в Чунцин

● Вылет из Шанхая

● Покупка после подтверждения тура.