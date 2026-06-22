Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чжанцзяцзе - в каньон Большой долины и пещеру Хуанлун
Увидеть стеклянный мост Юньтяньду и сталагмит, который застраховали на 100 млн юаней
«9:30–11:30 — каньон Большой долины»
3 авг в 05:00
4 авг в 00:30
от $360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Испытание высотой: Гранд-Каньон и стеклянный мост в Чжанцзяцзе
Пройти вдоль ручьёв и водопадов - и взглянуть вниз с моста над пропастью
Начало: Любое место в центре Чжанцзяцзе
«Вы пройдёте по одному из самых длинных и высоких стеклянных мостов в мире: 430 м в длину и около 300 м над каньоном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $516 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первый день в Чжанцзяцзе: горы, каньоны и пейзажи «Аватара»
Подняться к кварцевым пикам и открыть для себя природу Китая
«Вас ждут горные вершины, окутанные облаками, глубокие каньоны, прозрачные реки и рассказы о культуре народа тудзя»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $560 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Экскурсию проводила гид Алёна, очень приятная девушка, интересно рассказывала, и провела по самым живописным местам, с коротким путем, это очень
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Всего 1 отзыв в Чжанцзяцзе в категории "Каньоны"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Каньоны»
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Сколько стоит экскурсия по Чжанцзяцзе в августе 2026
Сейчас в Чжанцзяцзе в категории "Каньоны" можно забронировать 2 экскурсии от 360 до 516. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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