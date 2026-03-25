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Популярные и малоизвестные локации Чжанцзяцзе
Скалы Аватара, гора Тяньцзы, Небесный сад и площадка Маршала
Начало: У вашего отеля в городе Чжанцзяцзе
28 июн в 08:30
29 июн в 08:30
от $645 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чжанцзяцзе к горе Тяньмэнь: канатная дорога, стеклянный мост и пещера «Небесные врата»
Туда, где горы касаются облаков
Начало: В Чжанцзяцзе
«Канатная дорога на гору Тяньмэнь (30 минут)»
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
от $645 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный мир Чжанцзяцзе: парящие горы и шоу «Очарование Западного Хунани»
Увидеть тысячи базальтовых скал и познакомиться с традициями
«Гора Тяньцзы (Обзорная площадка)»
29 июн в 00:30
30 июн в 00:30
$360 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
O
Потрясающий вид на Чжанцзяцзе! Несмотря на туман, горы предстают в совершенно волшебном свете. Спасибо нашему гиду Жене за множество интересных историй и планирование маршрута, мы рекомендуем это место!
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Всего 2 отзыва в Чжанцзяцзе в категории "Горы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Горы»
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