Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
$40.96 за человека
Групповая
до 15 чел.
Билет в Океанариум Гонконга с пандами и трансфером
Начало: The Kowloon Hotel, 19-21 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui,...
Сегодня в 09:00
17 окт в 09:00
$68.11 за человека
Водная прогулка
Абердин: рыбалка, традиции и музей плавучих домов
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
«Практические занятия и рыбалка В Центре наследия рыбаков узнайте о местных фестивалях, рыболовных снастях и ритуалах»
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 декабря 2024Грейс — просто потрясающая! А больше всего понравилась деревня Тай-О — для меня это самое атмосферное место всей поездки.
- ЛЛидия1 ноября 2024Наш гид Грейс была очень отзывчивой и доброжелательной! Рыбацкая деревня Тай-О с её видами и прогулкой на лодке поразила, удалось увидеть дельфинов — это было невероятно. Большой Будда тоже впечатлил. Экскурсия получилась замечательная!
- ССавелий17 июня 2024Большой Будда очень красивый, ради этого стоит приехать.
