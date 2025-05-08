Насладитесь захватывающей поездкой по канатной дороге Нгонг Пинг 360 длиной 5,7 км — с видами на Южно‑Китайское море, остров Лантау, статую Будды и знаменитый мост HKZM.
Описание экскурсииЖивописное путешествие Канатная дорога Нгонг Пинг 360 протянулась на 5,7 км. и стала первой в своём роде в Гонконге. Маршрут начинается в Тунг‑Чунге, пересекает одноимённый залив и делает в воздухе эффектный поворот на 60 градусов в сторону Северного Лантау. Панорамы и достопримечательности За 25 минут полёта перед вами откроются панорамы Южно‑Китайского моря, международного аэропорта Гонконга, горных склонов Лантау и величественной статуи Будды Тянь Тан. С кабины видны плато Нгонг Пинг и самый длинный в мире морской мост — HKZM Bridge. Добравшись до деревни Нгонг Пинг, прогуляйтесь к её достопримечательностям — Будде Тянь Тан, монастырю По Линь или по Тропе мудрости. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности.
- Работа канатной дороги может быть приостановлена из‑за погодных условий или технических причин.
- В случае изменений маршрута возможен частичный возврат средств, однако неявившиеся участники возврат не получают.
- Все ваучеры имеют срок действия, но не подлежат обмену на наличные.
- Организатор не несёт ответственности за утрату имущества, травмы, задержки и обстоятельства, не зависящие от него.
- Будьте готовы к возможным задержкам и очередям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Нгонг Пинг
- Южно‑Китайское море
- Бухта Тунг‑Чунг
- Северный Лантау
- Статуя Будды Тянь Тан
- Мост HKZM
Что включено
- Поездка на канатной дороге
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро станции Тунг Чунг, выход B
Завершение: Ngong Ping Village
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 25 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Б
Борислав
8 мая 2025
Поездка прошла отлично, всё было удобно организовано. Впечатления останутся надолго!
А
Анжелика
14 апр 2025
Эмоции просто невероятные! Мы ездили с сыном — ему тоже очень понравилось. Замечательное место, которое точно стоит посетить
К
Ксения
12 дек 2024
Очень понравилось! Когда возвращался, увидел огромную очередь желающих — хорошо, что успел заранее
Э
Эльмира
3 июл 2024
Да, ждать пришлось долго, особенно в выходной — народу было очень много. Но в итоге всё равно было здорово.
