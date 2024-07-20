Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Гонконге на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Главное в Гонконге Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки «Вас ждут красивые бухты, живописные набережные и пляжные зоны, а также мифологический комплекс на берегу моря» $ 330 за всё до 4 чел. 5 часов Индивидуальная до 10 чел. Незабываемый Лантау: природа, Будда и розовые дельфины Отправляйтесь на остров Лантау, чтобы увидеть бронзового Будду, пройти Тропой мудрости и прокатиться на живописной канатной дороге «Мы едем на Лантау за нетронутой красотой природы» $ 400 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Гонконгу: Аллея звёзд, храм Вон Тай Син, монастырь Чи Лин Индивидуальная экскурсия по материковой части Гонконга. Посетите Аллею звёзд, храм Вон Тай Син и другие уникальные места. Узнайте историю и культуру города Начало: В холле вашего отеля $ 240 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гонконга

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге Главное в Гонконге Незабываемый Лантау Храмы и сады полуострова Коулун В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июле 2024 Сейчас в Гонконге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 400.

Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь