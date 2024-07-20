1 чел.
По популярности
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Гонконге
Познакомьтесь с Гонконгом через его главные достопримечательности и скрытые уголки. Вас ждут панорамные виды, культурные комплексы и уникальные рынки
«Вас ждут красивые бухты, живописные набережные и пляжные зоны, а также мифологический комплекс на берегу моря»
Завтра в 12:00
21 июля в 10:00
$330 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Незабываемый Лантау: природа, Будда и розовые дельфины
Отправляйтесь на остров Лантау, чтобы увидеть бронзового Будду, пройти Тропой мудрости и прокатиться на живописной канатной дороге
«Мы едем на Лантау за нетронутой красотой природы»
Завтра в 09:00
21 июля в 09:00
$400 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу: Аллея звёзд, храм Вон Тай Син, монастырь Чи Лин
Индивидуальная экскурсия по материковой части Гонконга. Посетите Аллею звёзд, храм Вон Тай Син и другие уникальные места. Узнайте историю и культуру города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 12:00
21 июля в 10:00
$240 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Природа и пейзажи»
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