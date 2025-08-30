Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Панорамы Центрального района и Цимшачуя в вечерних огнях завораживают и создают неповторимую атмосферу»
Завтра в 19:15
31 авг в 19:15
$40.94 за человека
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
«Отправьтесь в вечерний круиз на элегантной яхте по заливу Виктории и насладитесь огнями ночного Гонконга»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$19.89 за человека
Круиз
Dukling - последний аутентичный джонка Гонконга: круиз по Виктории‑Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
«Вас ждут панорамы небоскрёбов, увлекательные истории о рыбацком прошлом и уютный вечер с бокалом напитка»
Завтра в 17:30
31 авг в 17:30
$32.80 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
«Отправьтесь в романтический вечерний круиз по гавани Виктория на яхте Skyline Cruise»
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
$20.29 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Проведите незабываемый вечер на роскошной яхте по бухте Виктория»
Завтра в 18:20
31 авг в 18:20
$47.52 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
«Закат и огни города Вечерний круиз подарит незабываемые эмоции: закат над бухтой Виктория и огни небоскрёбов, которые превращаются в грандиозное световое шоу»
Завтра в 16:30
31 авг в 16:30
$20.55 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
«Это будет не просто съёмка, а вечерняя прогулка по самым атмосферным точкам города, которая останется в вашей памяти»
23 сен в 18:30
24 сен в 18:30
$160.38 за всё до 5 чел.
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
«Насладитесь волшебным вечерним круизом по гавани Виктория с панорамными видами и уникальным световым шоу «Симфония огней»»
Завтра в 18:40
31 авг в 18:40
$17.71 за человека
