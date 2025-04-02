Круиз
Вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Сегодня в 21:40
Завтра в 18:40
$17.75 за человека
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
Сегодня в 21:30
Завтра в 18:30
$20.31 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
15 ноя в 18:30
18 ноя в 18:30
$160.38 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтефания2 апреля 2025Вид на ночную гавань Виктория — просто потрясающий! А световое шоу с музыкой делает атмосферу ещё более волшебной.
- ТТимур19 марта 2025С Эшли мы отлично поработали, дополнительный рулон плёнки того стоил!
- ЧЧернов22 февраля 2025Честно, не знал, что ожидать от этой лодочной экскурсии, но в итоге это стало одним из наших лучших впечатлений в
- ДДарья3 декабря 2024Эшли — удивительный человек, которая искренне делится своими историями с каждым, с кем встречается. Её страсть к фотографии и любовь к Гонконгу действительно чувствуется. Мне было очень приятно проводить с ней время, а её фотографии вдохновляют!
- ККира6 сентября 2024Эшли помогла нам почувствовать себя очень комфортно во время съёмки. Она умело находила баланс между тем, чтобы дать нам свободу,
- ССвятослав21 марта 2024Очень хорошо всё организовано, персонал оказался невероятно отзывчивым. Даже смогли перенести нашу прогулку, хотя мы пропустили первую встречу
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гонконге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в ноябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 160.38. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 8 ⭐ отзывов, цены от $17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь