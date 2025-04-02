Вид на ночную гавань Виктория — просто потрясающий! А световое шоу с музыкой делает атмосферу ещё более волшебной.

Честно, не знал, что ожидать от этой лодочной экскурсии, но в итоге это стало одним из наших лучших впечатлений в

Гонконге. Всё на высшем уровне — пунктуальность, организация, лёгкое общение и профессионализм. Цена вполне оправдана. Немного бы обновить стулья, но это мелочь — нам всё равно очень понравилось

Д Дарья

Эшли — удивительный человек, которая искренне делится своими историями с каждым, с кем встречается. Её страсть к фотографии и любовь к Гонконгу действительно чувствуется. Мне было очень приятно проводить с ней время, а её фотографии вдохновляют!