Ночные прогулки и экскурсии Гонконга

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Гонконге на русском языке, цены от $17. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Вечерний круиз по гавани Виктория
Музыкальные теплоходы
40 минут 12 секунд
2 отзыва
Круиз
Вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Сегодня в 21:40
Завтра в 18:40
$17.75 за человека
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
45 минут
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
Начало: 75V9+5V Чимсачёй, Гонконг
Сегодня в 21:30
Завтра в 18:30
$20.31 за человека
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
15 ноя в 18:30
18 ноя в 18:30
$160.38 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Стефания
    2 апреля 2025
    Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
    Вид на ночную гавань Виктория — просто потрясающий! А световое шоу с музыкой делает атмосферу ещё более волшебной.
  • Т
    Тимур
    19 марта 2025
    Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
    С Эшли мы отлично поработали, дополнительный рулон плёнки того стоил!
  • Ч
    Чернов
    22 февраля 2025
    Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
    Честно, не знал, что ожидать от этой лодочной экскурсии, но в итоге это стало одним из наших лучших впечатлений в
    читать дальше

    Гонконге. Всё на высшем уровне — пунктуальность, организация, лёгкое общение и профессионализм. Цена вполне оправдана. Немного бы обновить стулья, но это мелочь — нам всё равно очень понравилось

  • Д
    Дарья
    3 декабря 2024
    Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
    Эшли — удивительный человек, которая искренне делится своими историями с каждым, с кем встречается. Её страсть к фотографии и любовь к Гонконгу действительно чувствуется. Мне было очень приятно проводить с ней время, а её фотографии вдохновляют!
  • К
    Кира
    6 сентября 2024
    Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
    Эшли помогла нам почувствовать себя очень комфортно во время съёмки. Она умело находила баланс между тем, чтобы дать нам свободу,
    читать дальше

    и предложить полезные советы для лучших кадров. Фотографии получились очень стильными и по‑настоящему отражают нашу индивидуальность. Хотелось бы их ещё больше! Очень рекомендую её услуги

  • С
    Святослав
    21 марта 2024
    Вечерний круиз по гавани Виктория и шоу Симфония огней с напитками
    Очень хорошо всё организовано, персонал оказался невероятно отзывчивым. Даже смогли перенести нашу прогулку, хотя мы пропустили первую встречу

