Фотосессии в Гонконге с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Гонконге на русском языке, цены от $47. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
На яхте
1 час 40 минут 1 секунда
3 отзыва
Фотопрогулка
до 20 чел.
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 18:20
12 окт в 18:20
$47.52 за человека
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выбор
Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
«Фотосессия в сердце города Ночной Гонконг — это кинематографичная атмосфера, где современность соседствует с аутентичными закоулками»
15 ноя в 18:30
18 ноя в 18:30
$160.38 за всё до 5 чел.
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в октябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 160.38. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Гонконга, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке