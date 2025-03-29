Т Тимофей Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия Это был идеальный вечер: ясное небо, полная луна и потрясающая панорама гавани. Вид — просто захватывает дух!

Т Тимур Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично С Эшли мы отлично поработали, дополнительный рулон плёнки того стоил!

Д Дарья Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично Эшли — удивительный человек, которая искренне делится своими историями с каждым, с кем встречается. Её страсть к фотографии и любовь к Гонконгу действительно чувствуется. Мне было очень приятно проводить с ней время, а её фотографии вдохновляют!

К Кира Ночная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично читать дальше и предложить полезные советы для лучших кадров. Фотографии получились очень стильными и по‑настоящему отражают нашу индивидуальность. Хотелось бы их ещё больше! Очень рекомендую её услуги Эшли помогла нам почувствовать себя очень комфортно во время съёмки. Она умело находила баланс между тем, чтобы дать нам свободу,

Д Демид Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия Гид оказался очень внимательным и помогал на каждом этапе, а команда на борту — просто супердружелюбная