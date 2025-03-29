Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Завтра в 18:20
12 окт в 18:20
$47.52 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выборНочная фотосессия в Гонконге: кинематографично, атмосферно, лично
Начало: Playing Field Road near Prince Edward MTR Station ...
«Фотосессия в сердце города Ночной Гонконг — это кинематографичная атмосфера, где современность соседствует с аутентичными закоулками»
15 ноя в 18:30
18 ноя в 18:30
$160.38 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей29 марта 2025Это был идеальный вечер: ясное небо, полная луна и потрясающая панорама гавани. Вид — просто захватывает дух!
- ТТимур19 марта 2025С Эшли мы отлично поработали, дополнительный рулон плёнки того стоил!
- ДДарья3 декабря 2024Эшли — удивительный человек, которая искренне делится своими историями с каждым, с кем встречается. Её страсть к фотографии и любовь к Гонконгу действительно чувствуется. Мне было очень приятно проводить с ней время, а её фотографии вдохновляют!
- ККира6 сентября 2024Эшли помогла нам почувствовать себя очень комфортно во время съёмки. Она умело находила баланс между тем, чтобы дать нам свободу,
- ДДемид20 июня 2024Гид оказался очень внимательным и помогал на каждом этапе, а команда на борту — просто супердружелюбная
- ММарат27 февраля 2024Круиз нам очень понравился! Персонал был приветливым, атмосфера отличная. Единственное — хотелось бы музыку чуть погромче, чтобы она лучше сочеталась с видом. Советую всем — заранее бронируйте билеты онлайн, так будет удобнее.
