5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Хрустящая утка или ароматный жареный гусь? Двухслойный молочный пудинг, имбирный крем, жареное молоко или сладкий суп мунг-дал? Приглашаем вас открыть для себя Гуанчжоу через его традиционные вкусы.
Вы побываете в лучших кафе, попробуете специалитеты и выясните, как развивалась локальная кухня, как здесь готовят и что популярно у местных.
Описание экскурсии
Кантонское жаркое
Вы побываете в традиционной лавке, куда ежедневно выстраивается очередь местных жителей. И попробуйте сочный char siu, хрустящую жареную утку или ароматного гуся.
Традиционные десерты (таншуй)
Знаете ли вы, почему Гуанчжоу называют городом сахарных супов? Вы это выясните наверняка во время визита в лавку сладостей. Готовьтесь сделать непростой выбор: двухслойный молочный пудинг, имбирный молочный крем, жареное молоко или сладкий суп из мунг-дал.
Кантонское основное блюдо
Вы познакомитесь с особыми техниками приготовления специалитетов и подкрепитесь одним из блюд на выбор:
баоцайфань — рис в глиняном горшочке с хрустящей корочкой
жареная лапша ниухэ с выраженным вкусом wok hei
лапша с вонтоном
суп с плоской рисовой лапшой гуотяо
паровые рулеты чанфэнь
Тушёные говяжьи субпродукты
Нельзя пропустить популярную уличную классику — вы насладитесь нежными говяжьими субпродуктами, томлёными в ароматном травяном бульоне.
Маринованная рыбья кожа
Завершит гастрономический вояж по Гуанчжоу лёгкое, хрустящее и абсолютно кантонское блюдо — освежающая тарелка холодной рыбьей кожи с арахисом, зеленью и пикантным соусом.
Организационные детали
Все дегустации входят в стоимость — эквивалент полноценному обеду или ужину
Питьевая вода также включена без ограничений
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Caihongqiao
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
