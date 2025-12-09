Хрустящая утка или ароматный жареный гусь? Двухслойный молочный пудинг, имбирный крем, жареное молоко или сладкий суп мунг-дал? Приглашаем вас открыть для себя Гуанчжоу через его традиционные вкусы. Вы побываете в лучших кафе, попробуете специалитеты и выясните, как развивалась локальная кухня, как здесь готовят и что популярно у местных.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $135 за человека, если вас больше

от $270 за 1–2 человек или $135 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Кантонское жаркое

Вы побываете в традиционной лавке, куда ежедневно выстраивается очередь местных жителей. И попробуйте сочный char siu, хрустящую жареную утку или ароматного гуся.

Традиционные десерты (таншуй)

Знаете ли вы, почему Гуанчжоу называют городом сахарных супов? Вы это выясните наверняка во время визита в лавку сладостей. Готовьтесь сделать непростой выбор: двухслойный молочный пудинг, имбирный молочный крем, жареное молоко или сладкий суп из мунг-дал.

Кантонское основное блюдо

Вы познакомитесь с особыми техниками приготовления специалитетов и подкрепитесь одним из блюд на выбор:

баоцайфань — рис в глиняном горшочке с хрустящей корочкой

жареная лапша ниухэ с выраженным вкусом wok hei

лапша с вонтоном

суп с плоской рисовой лапшой гуотяо

паровые рулеты чанфэнь

Тушёные говяжьи субпродукты

Нельзя пропустить популярную уличную классику — вы насладитесь нежными говяжьими субпродуктами, томлёными в ароматном травяном бульоне.

Маринованная рыбья кожа

Завершит гастрономический вояж по Гуанчжоу лёгкое, хрустящее и абсолютно кантонское блюдо — освежающая тарелка холодной рыбьей кожи с арахисом, зеленью и пикантным соусом.

Организационные детали