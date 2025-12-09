Мои заказы

Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу

5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Хрустящая утка или ароматный жареный гусь? Двухслойный молочный пудинг, имбирный крем, жареное молоко или сладкий суп мунг-дал? Приглашаем вас открыть для себя Гуанчжоу через его традиционные вкусы.

Вы побываете в лучших кафе, попробуете специалитеты и выясните, как развивалась локальная кухня, как здесь готовят и что популярно у местных.
Описание экскурсии

Кантонское жаркое

Вы побываете в традиционной лавке, куда ежедневно выстраивается очередь местных жителей. И попробуйте сочный char siu, хрустящую жареную утку или ароматного гуся.

Традиционные десерты (таншуй)

Знаете ли вы, почему Гуанчжоу называют городом сахарных супов? Вы это выясните наверняка во время визита в лавку сладостей. Готовьтесь сделать непростой выбор: двухслойный молочный пудинг, имбирный молочный крем, жареное молоко или сладкий суп из мунг-дал.

Кантонское основное блюдо

Вы познакомитесь с особыми техниками приготовления специалитетов и подкрепитесь одним из блюд на выбор:

  • баоцайфань — рис в глиняном горшочке с хрустящей корочкой
  • жареная лапша ниухэ с выраженным вкусом wok hei
  • лапша с вонтоном
  • суп с плоской рисовой лапшой гуотяо
  • паровые рулеты чанфэнь

Тушёные говяжьи субпродукты

Нельзя пропустить популярную уличную классику — вы насладитесь нежными говяжьими субпродуктами, томлёными в ароматном травяном бульоне.

Маринованная рыбья кожа

Завершит гастрономический вояж по Гуанчжоу лёгкое, хрустящее и абсолютно кантонское блюдо — освежающая тарелка холодной рыбьей кожи с арахисом, зеленью и пикантным соусом.

Организационные детали

  • Все дегустации входят в стоимость — эквивалент полноценному обеду или ужину
  • Питьевая вода также включена без ограничений
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Caihongqiao
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

