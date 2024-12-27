30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 00:00
29 дек в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Путешествие к горе Байюнь подарит незабываемые впечатления: фуникулёр, парк Юнтай и ботанический сад. Всё это всего в 17 км от Гуанчжоу
Начало: В холле вашего отеля
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Гуанчжоу удивит сочетанием древности и современности. Посетите храм Чэньцзя и насладитесь видами с телебашни. Погрузитесь в атмосферу города
30 дек в 08:00
1 янв в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Можно с детьми»
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