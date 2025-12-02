Индивидуальная
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: Выход A станции метро Caihongqiao
«Завершит гастрономический вояж по Гуанчжоу лёгкое, хрустящее и абсолютно кантонское блюдо — освежающая тарелка холодной рыбьей кожи с арахисом, зеленью и пикантным соусом»
2 дек в 10:30
3 дек в 10:30
$ за человека
Индивидуальная
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«Попробуете знаменитый десерт таншуй, который любят жители»
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $486 за человека
Индивидуальная
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
«Вы сможете понаблюдать за ремесленниками, попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву, а затем — отведать блюда местной кухни: ароматный рис в глиняном горшке и домашние десерты»
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $432 за человека
