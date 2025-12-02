Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $432. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу 5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд Начало: Выход A станции метро Caihongqiao «Завершит гастрономический вояж по Гуанчжоу лёгкое, хрустящее и абсолютно кантонское блюдо — освежающая тарелка холодной рыбьей кожи с арахисом, зеленью и пикантным соусом» $ за человека На машине 10 часов Индивидуальная Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных Начало: По договорённости с организатором «Попробуете знаменитый десерт таншуй, который любят жители» от $486 за человека На машине 9 часов Индивидуальная Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов «Вы сможете понаблюдать за ремесленниками, попробовать себя в гончарном деле или резьбе по дереву, а затем — отведать блюда местной кухни: ароматный рис в глиняном горшке и домашние десерты» от $432 за человека Другие экскурсии Гуанчжоу

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гуанчжоу, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025