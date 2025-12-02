Мои заказы

Необычные экскурсии по Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $432. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: Выход A станции метро Caihongqiao
2 дек в 10:30
3 дек в 10:30
$ за человека
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
На машине
9 часов
Индивидуальная
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $432 за человека
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
3 дек в 11:00
4 дек в 08:00
$500 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в ноябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 432 до 500.
