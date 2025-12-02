Индивидуальная
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: Выход A станции метро Caihongqiao
2 дек в 10:30
3 дек в 10:30
$ за человека
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $432 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
3 дек в 11:00
4 дек в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
