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Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)

5
2 отзыва
Александр Ю.
Александр Ю. – Гид из Гуанчжоу
Я ваш тургид по Гуанчжоу и со мной вы увидите лучшие туристические и не туристические места в этом теплом китайском городе, где я живу уже более 3 лет! Добро пожаловать в Китай!
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Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)

Что вы увидите

  • Кантонская телебашня
  • Цветочная площадь
  • Пекинская улица
  • Буддийский храм Дафо
  • Жемчужная река

Добро пожаловать в Гуанчжоу (Китай), где вас ждет:

  • Кантонская телебашня
  • Цветочная площадь города между небоскребами
  • Пешеходная Пекинская улица
  • Ужин в кантонском ресторане
  • Буддийский храм Дафо
  • Прогулка по Жемчужной реке на кораблике
Для искушенных туристов составлю индивидуальную программу!
Что входит
  • Опытный гид со знанием города
Что не входит
  • Билеты для вас и гида
  • Питание для вас и гида
  • Такси
Начало и место завершения
🚩 В вашем отеле
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ю.
Александр Ю.
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2 отзыва оставили туристы

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