Что вы увидите
- Кантонская телебашня
- Цветочная площадь
- Пекинская улица
- Буддийский храм Дафо
- Жемчужная река
Добро пожаловать в Гуанчжоу (Китай), где вас ждет:
- Кантонская телебашня
- Цветочная площадь города между небоскребами
- Пешеходная Пекинская улица
- Ужин в кантонском ресторане
- Буддийский храм Дафо
- Прогулка по Жемчужной реке на кораблике
Для искушенных туристов составлю индивидуальную программу!
Что входит
- Опытный гид со знанием города
Что не входит
- Билеты для вас и гида
- Питание для вас и гида
- Такси
Начало и место завершения
🚩 В вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ю.
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