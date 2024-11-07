Гуанчжоу — оживлённый мегаполис, третий по величине после Пекина и Шанхая — удивит вас гармоничным соседством прошлого и настоящего.
Вы познакомитесь с двумя представителями разных миров — старинным храмовым комплексом и современной телебашней. Узнаете об истории города, его традициях и гастрономии. А ещё научитесь считать на пальцах по-китайски.
Вы познакомитесь с двумя представителями разных миров — старинным храмовым комплексом и современной телебашней. Узнаете об истории города, его традициях и гастрономии. А ещё научитесь считать на пальцах по-китайски.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Храм Чэньцзя. Вы увидите памятник китайской архитектуры 19 века, который занимает 15 тысяч квадратных метров. Среди других традиционных построек в провинции Гуандун этот комплекс сохранился лучше всего.
Телевизионная башня. Это знаковое здание в Гуанчжоу одно время считалось самой высокой телебашней в мире. Его высота составляет 600 метров. Вы полюбуетесь видами на город из смотрового зала «Байюнь» (428 метров) или зала «Звёздное небо» (433 метра).
Пешеходная улица Гуанчжоу. Закончим экскурсию прогулкой по одной из древнейших улиц города в самом сердце старого района.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Audi Q5, Volvo XC60 или другой аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются билет в храм — 10 юаней за человека и вход в телебашню — 150 юаней за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 723 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!Задать вопрос
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