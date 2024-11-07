Гуанчжоу — оживлённый мегаполис, третий по величине после Пекина и Шанхая — удивит вас гармоничным соседством прошлого и настоящего. Вы познакомитесь с двумя представителями разных миров — старинным храмовым комплексом и современной телебашней. Узнаете об истории города, его традициях и гастрономии. А ещё научитесь считать на пальцах по-китайски.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Храм Чэньцзя. Вы увидите памятник китайской архитектуры 19 века, который занимает 15 тысяч квадратных метров. Среди других традиционных построек в провинции Гуандун этот комплекс сохранился лучше всего.

Телевизионная башня. Это знаковое здание в Гуанчжоу одно время считалось самой высокой телебашней в мире. Его высота составляет 600 метров. Вы полюбуетесь видами на город из смотрового зала «Байюнь» (428 метров) или зала «Звёздное небо» (433 метра).

Пешеходная улица Гуанчжоу. Закончим экскурсию прогулкой по одной из древнейших улиц города в самом сердце старого района.

Организационные детали