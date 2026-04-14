Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день

По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Захотелось сменить небоскрёбы Гуанчжоу на горы, тропы и шум воды? Едем в Гулунский каньон — к водопадам, смотровым площадкам и зелёным ущельям. Вы пройдёте по живописным маршрутам и при желании выйдете на стеклянный мост. А я всё удобно спланирую: подскажу, какие зоны действительно стоят времени и денег.
5
2 отзыва
Описание трансфер

9:00–9:30 — встреча у вашего отеля. Утром возможен плотный трафик, поэтому постараемся выехать так, чтобы избежать пробок и очередей

10:30–11:00 — прибытие в каньон, покупка билетов и короткое обсуждение маршрута: что лучше выбрать именно вам

11:00–15:00 — прогулка по каньону: тропы среди зелени, водопады, смотровые площадки, остановки для фото

По желанию — стеклянный мост Skywalk. Хотите — идём, не хотите — спокойно пропускаем.

15:00–16:00 — обед и отдых в проверенном месте

16:00–17:00 — свободное время или сезонные активности, если вам это интересно

19:00–20:30 — возвращение в Гуанчжоу

О чём поговорим

По дороге и в парке вы узнаете:

  • почему провинция Гуандун такая зелёная и какую роль играют горы и влажный климат
  • чем каньон Гулун отличается от других природных парков Китая
  • как устроены стеклянные мосты и насколько они безопасны
  • как разобраться в местной системе билетов, очередей и доплат — и за что действительно стоит платить

Организационные детали

Поездка проходит на моём электромобиле Tesla Model Y. Если предпочитаете классический бензиновый вариант — есть Audi A4.

В стоимость входит:

  • трансфер из Гуанчжоу и обратно
  • платные дороги
  • помощь с покупкой билетов и организацией на месте

Отдельно оплачиваются:

  • входные билеты в парк и стеклянный комплекс
  • дополнительные аттракционы (по желанию)
  • обед и напитки

Ориентировочные цены:

  • стеклянный комплекс — около 100–200 юаней с чел.
  • отдельные аттракционы — 80–200 юаней
  • стеклянная площадка и мост — около $17 с чел.
  • маршрут по водопадам — около $7 с чел.
  • рафтинг (полный маршрут) — около $33 с чел.
  • комбинированный билет (стеклянный комплекс + рафтинг) — около $47 с чел.

Цены могут немного меняться в зависимости от сезона, правил парка и курса валют. Перед поездкой я уточню актуальные варианты.

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$161
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 119 туристов
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае. В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого
залива: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, при необходимости — Гонконг. Я понимаю, с какими вопросами сталкиваются русскоязычные путешественники: что действительно стоит посмотреть; где вкусно поесть без туристических ловушек; как общаться с местными и решать бытовые вопросы. Свободно говорю на русском и английском, при необходимости помогу как переводчик. Спокойно и без спешки, с уважением к вашему ритму.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Синельникова
14 апр 2026
Все прошло отлично. Благодарим Антона
Ответ организатора:
Большое спасибо! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Буду рад видеть вас снова!

С уважением
Антон
Евгений
Евгений
23 фев 2026
Очень рекомендую Антона. Внимательный, спокойный и реально старается — с ним было очень комфортно. По дороге много общались, и я лучше понял Китай. Места красивые, обязательно вернусь ещё.
Ответ организатора:
Спасибо вам, из-за вас я узнал, что в России есть город Ростов-на-Дону. С вами общаться было очень приятно, мне было
очень рад. Я надеюсь, что однажды мы можем встретиться в вашем родном городе, и пойдём сделать ту русскую баню,о которой вы мне говорили.

