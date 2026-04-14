Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Захотелось сменить небоскрёбы Гуанчжоу на горы, тропы и шум воды? Едем в Гулунский каньон — к водопадам, смотровым площадкам и зелёным ущельям. Вы пройдёте по живописным маршрутам и при желании выйдете на стеклянный мост. А я всё удобно спланирую: подскажу, какие зоны действительно стоят времени и денег.
9:00–9:30 — встреча у вашего отеля. Утром возможен плотный трафик, поэтому постараемся выехать так, чтобы избежать пробок и очередей
10:30–11:00 — прибытие в каньон, покупка билетов и короткое обсуждение маршрута: что лучше выбрать именно вам
11:00–15:00 — прогулка по каньону: тропы среди зелени, водопады, смотровые площадки, остановки для фото
По желанию — стеклянный мост Skywalk. Хотите — идём, не хотите — спокойно пропускаем.
15:00–16:00 — обед и отдых в проверенном месте
16:00–17:00 — свободное время или сезонные активности, если вам это интересно
19:00–20:30 — возвращение в Гуанчжоу
О чём поговорим
По дороге и в парке вы узнаете:
почему провинция Гуандун такая зелёная и какую роль играют горы и влажный климат
чем каньон Гулун отличается от других природных парков Китая
как устроены стеклянные мосты и насколько они безопасны
как разобраться в местной системе билетов, очередей и доплат — и за что действительно стоит платить
Организационные детали
Поездка проходит на моём электромобиле Tesla Model Y. Если предпочитаете классический бензиновый вариант — есть Audi A4.
В стоимость входит:
трансфер из Гуанчжоу и обратно
платные дороги
помощь с покупкой билетов и организацией на месте
Отдельно оплачиваются:
входные билеты в парк и стеклянный комплекс
дополнительные аттракционы (по желанию)
обед и напитки
Ориентировочные цены:
стеклянный комплекс — около 100–200 юаней с чел.
отдельные аттракционы — 80–200 юаней
стеклянная площадка и мост — около $17 с чел.
маршрут по водопадам — около $7 с чел.
рафтинг (полный маршрут) — около $33 с чел.
комбинированный билет (стеклянный комплекс + рафтинг) — около $47 с чел.
Цены могут немного меняться в зависимости от сезона, правил парка и курса валют. Перед поездкой я уточню актуальные варианты.
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стандартный билет
$161
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 119 туристов
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае.
В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого читать дальше
залива: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, при необходимости — Гонконг. Я понимаю, с какими вопросами сталкиваются русскоязычные путешественники: что действительно стоит посмотреть; где вкусно поесть без туристических ловушек; как общаться с местными и решать бытовые вопросы.
Свободно говорю на русском и английском, при необходимости помогу как переводчик. Спокойно и без спешки, с уважением к вашему ритму.
С
Синельникова
14 апр 2026
Все прошло отлично. Благодарим Антона
Антон
Ответ организатора:
Большое спасибо! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Буду рад видеть вас снова!
С уважением Антон
Евгений
23 фев 2026
Очень рекомендую Антона. Внимательный, спокойный и реально старается — с ним было очень комфортно. По дороге много общались, и я лучше понял Китай. Места красивые, обязательно вернусь ещё.
Антон
Ответ организатора:
Спасибо вам, из-за вас я узнал, что в России есть город Ростов-на-Дону. С вами общаться было очень приятно, мне было читать дальше
очень рад. Я надеюсь, что однажды мы можем встретиться в вашем родном городе, и пойдём сделать ту русскую баню,о которой вы мне говорили.
Входит в следующие категории Гуанчжоу
Похожие экскурсии на «Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день»