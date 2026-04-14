Захотелось сменить небоскрёбы Гуанчжоу на горы, тропы и шум воды? Едем в Гулунский каньон — к водопадам, смотровым площадкам и зелёным ущельям. Вы пройдёте по живописным маршрутам и при желании выйдете на стеклянный мост. А я всё удобно спланирую: подскажу, какие зоны действительно стоят времени и денег.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Гуанчжоу

Антон Ваш гид в Гуанчжоу

Описание трансфер

9:00–9:30 — встреча у вашего отеля. Утром возможен плотный трафик, поэтому постараемся выехать так, чтобы избежать пробок и очередей

10:30–11:00 — прибытие в каньон, покупка билетов и короткое обсуждение маршрута: что лучше выбрать именно вам

11:00–15:00 — прогулка по каньону: тропы среди зелени, водопады, смотровые площадки, остановки для фото

По желанию — стеклянный мост Skywalk. Хотите — идём, не хотите — спокойно пропускаем.

15:00–16:00 — обед и отдых в проверенном месте

16:00–17:00 — свободное время или сезонные активности, если вам это интересно

19:00–20:30 — возвращение в Гуанчжоу

О чём поговорим

По дороге и в парке вы узнаете:

почему провинция Гуандун такая зелёная и какую роль играют горы и влажный климат

чем каньон Гулун отличается от других природных парков Китая

как устроены стеклянные мосты и насколько они безопасны

как разобраться в местной системе билетов, очередей и доплат — и за что действительно стоит платить

Организационные детали

Поездка проходит на моём электромобиле Tesla Model Y. Если предпочитаете классический бензиновый вариант — есть Audi A4.

В стоимость входит:

трансфер из Гуанчжоу и обратно

платные дороги

помощь с покупкой билетов и организацией на месте

Отдельно оплачиваются:

входные билеты в парк и стеклянный комплекс

дополнительные аттракционы (по желанию)

обед и напитки

Ориентировочные цены:

стеклянный комплекс — около 100–200 юаней с чел.

отдельные аттракционы — 80–200 юаней

стеклянная площадка и мост — около $17 с чел.

маршрут по водопадам — около $7 с чел.

рафтинг (полный маршрут) — около $33 с чел.

комбинированный билет (стеклянный комплекс + рафтинг) — около $47 с чел.

Цены могут немного меняться в зависимости от сезона, правил парка и курса валют. Перед поездкой я уточню актуальные варианты.