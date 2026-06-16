Гуанчжоу — это город-оркестр, где пагоды и небоскрёбы играют одну мелодию. И я приглашаю вас послушать эту партию. Вы погрузитесь в атмосферу старого Кантона на шумной Пекинской улице и в тишине храма Дафо. Прогуляетесь по колониальной Европе острова Шамянь, окажетесь среди зеркальных небоскрёбов и завершите день на набережной Жемчужной реки под светом Кантон Тауэр.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $200 за экскурсию

Ваш гид в Гуанчжоу

Описание экскурсии

10:00 — Пекинская улица. Живое сердце старого города. Среди суеты и неоновых вывесок прячется храм Дафо — тихое место, где ещё слышна молитва

12:00 — Музей кантонской оперы и дом Брюса Ли. В первой локации вас ждут голоса прошлого, сцена без занавеса и костюмы, в которых оживает история. Рядом — дом легенды: старый кирпич, дворик и ощущение, что мастер только вышел

14:00 — обед. Обсуждение вкусов настоящей кантонской кухни. Димсамы, утка по-пекински, рис в глиняном горшочке — всё свежее, не острое, приготовлено при вас

16:00 — остров Шамянь. Перенесёмся в колониальный анклав, где время течёт иначе. Вы прогуляетесь среди вилл в европейском стиле, фикусов-великанов и мостов через тихие каналы

18:00 — площадь небоскрёбов. Вы увидите зеркальные башни, почувствуете ритм делового Гуанчжоу и поймёте, почему этот город называют «воротами Китая в завтра»

19:00 — набережная Жемчужной реки и Кантон Тауэр. Откроется вид на светящуюся иглу башни над водой

Организационные детали

Дополнительно оплачивается