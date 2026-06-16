Увидеть колониальные улицы, Музей кантонской оперы, дом Брюса Ли и сверкающие башни
Гуанчжоу — это город-оркестр, где пагоды и небоскрёбы играют одну мелодию. И я приглашаю вас послушать эту партию. Вы погрузитесь в атмосферу старого Кантона на шумной Пекинской улице и в тишине храма Дафо.
Прогуляетесь по колониальной Европе острова Шамянь, окажетесь среди зеркальных небоскрёбов и завершите день на набережной Жемчужной реки под светом Кантон Тауэр.
Описание экскурсии
10:00 — Пекинская улица. Живое сердце старого города. Среди суеты и неоновых вывесок прячется храм Дафо — тихое место, где ещё слышна молитва
12:00 — Музей кантонской оперы и дом Брюса Ли. В первой локации вас ждут голоса прошлого, сцена без занавеса и костюмы, в которых оживает история. Рядом — дом легенды: старый кирпич, дворик и ощущение, что мастер только вышел
14:00 — обед. Обсуждение вкусов настоящей кантонской кухни. Димсамы, утка по-пекински, рис в глиняном горшочке — всё свежее, не острое, приготовлено при вас
16:00 — остров Шамянь. Перенесёмся в колониальный анклав, где время течёт иначе. Вы прогуляетесь среди вилл в европейском стиле, фикусов-великанов и мостов через тихие каналы
18:00 — площадь небоскрёбов. Вы увидите зеркальные башни, почувствуете ритм делового Гуанчжоу и поймёте, почему этот город называют «воротами Китая в завтра»
19:00 — набережная Жемчужной реки и Кантон Тауэр. Откроется вид на светящуюся иглу башни над водой
Организационные детали
Дополнительно оплачивается
Вход на Кантон Тауэр (по желанию) — 198 юаней
Питание — от 30 юаней
Общественный транспорт: метро — 10 юаней за поездку, такси — от 20 юаней за посадку
Поездка на моём автомобиле (до 4 чел.) — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ваш личный гид в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Гонконге. Знаю всё о маршрутах провинции, тайнах старого Кантона и китайской душе. Дипломированный переводчик, учился в Китае. Люблю эту страну и покажу её так, как не покажет никто. Добро пожаловать в мой Китай — от мегаполисов до традиций!
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