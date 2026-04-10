Описание тура
Гранд-тур в Китай — путешествие полное ярких красок и невероятных открытий! Это не тот Китай, который показывают в стандартных турах. Мы собрали маршрут, который раскрывает Поднебесную с разных сторон: города, природа, культура, гастрономия и атмосфера, ради которой сюда возвращаются снова. Вас ждут прогулки по древним рисовым террасам Луцзи, живописный город на воде Фэнхуан, фантастические карстовые холмы Яншо и знаменитые горы Аватара. Вы познакомитесь с длинноволосыми женщинами, рыбаком с бакланами, мастерами рукоделий. А с телебашни Гуанчжоу насладитесь вечерними огнями небоскрёбов.
Маршрут тура: Гуанчжоу — Яншо — Синпин — Дажай — Фэнхуан — Чжанцзяцзе — Гуанчжоу
Этот тур подойдет Вам, если Вы:
— Хотите увидеть самые красивые природные локации Китая и удивительные города
— Не готовы к галопу по достопримечательностям
— Цените комфорт (отели, логистика, организация) и эстетику
— Хотите путешествовать в небольшой группе, а не в автобусе на 40 человек
— Любите атмосферные и фотогеничные места, в которых время остановилось
— Хотите привезти фотографии, которым будут завидовать все друзья!
Почему выбирают наш тур в Китай:
Мини-группа до 12 человек
Проживание в отелях 4-5 звезд рядом с основными достопримечательностями
Маршрут без ночных переездов Все лучшие локации южного Китая в одном путешествии
Программа создана профессиональными фотографами, а значит вы увидите все самое красивое
Баланс: активные дни + комфортный ритм + свободное время
Это путешествие не про успеть всё, а про увидеть главное и прочувствовать.
Программа тура по дням
Гуанчжоу (Guangzhou)
Встреча группы - Обзорная прогулка по центру Гуанчжоу
13:00 — 14:00 Встреча гидов с участниками путешествия в зоне прилета аэропорта Гуанчжоу (Guangzhou Baiyun International Airport). Мы поможем вам приобрести и подключить местные сим-карты с доступом в интернет, а также обменять валюту. Далее садимся в комфортабельный микроавтобус и едем в отель. Дорога до центра Гуанчжоу составит около 1 часа. Заселение в отель Holiday Inn Guangzhou Zhujiang new town 4.
В 16:30 выходим на пешеходную прогулку по современному району Zhujiang New Town. Шикарная архитектура и благоустройство территории сразу создадут одно из самых ярких впечатлений о городе. Вы увидите невероятную по своим формам городскую библиотеку, оперный театр, телебашню Canton tower, банковские офисы и пешеходные зоны с красивыми инсталляциями. Многоуровневые общественные пространства, небоскребы и зеленые оазисы сплелись здесь в единую экосистему.
18:30 Свободное время. В это время можно будет подняться на смотровую площадку телебашни и прокатиться по ее периметру в сферических капсулах. Или посетить необычный атриум отеля Four seasons и их сигарный бар с панорамным видом. Организация посещения этих достопримечательностей обговаривается с гидом на месте.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Гуанчжоу (Guangzhou) - Яншо (Yangshuo)
Скоростной поезд в Яншо - Шоу Лю Саньце - Прогулка по пешеходной улице West street
9:00 Завтрак в отеле. Выселение и трансфер на жд вокзал Гуанчжоу. Регистрация и выезд комфортабельным скоростным поездом в город Яншо. Время в пути составит 2,5 часа. По прибытию садимся в микроавтобусы и переезжаем до отеля Yangshuo River View Hotel, где расселяемся по номерам. Время на обед и прогулку по набережной. Во второй половине дня это место очень популярно у фотографов и их моделей.
19:00 Посещение знаменитого светомузыкального шоу Лю Саньце. Создателем является известный режиссер Чжан Имоу. Уникальность мероприятия заключается в использовании элементов природы: дождя, тумана, лунного света и отражения гор в воде, что делает его одним из самых крупных в мире. Подготовка постановки заняла пять лет, а участниками являются более 600 человек.
По окончании представления возвращаемся в центр Яншо, и погружаемся в калейдоскоп вечерней жизни на пешеходных улицах. В это время открываются кафе, бары, караоке-клубы, сувенирные магазины, начинается самый большой движ в городе. Кстати, именно здесь продают самый вкусный карамельный имбирь с перцем. Рекомендуем!)
Яншо (Yangshuo)
Комплекс видовых площадок и канатная дорога Ruyi Peak - Серебрянная пещера Silver cave - Видовая площадка Cuiping Hill
8:30 Завтрак. Посещение комплекса видовых площадок и стеклянного моста Ruyi Peak. Поднявшись на канатной дороге, вы прогуляетесь по подвесному мосту между скал, сделаете массу селфи на фоне футуристического пейзажа и конечно же, испытаете себя пройдя по стеклу, прикрепленному к склону скалы.
11:00 Переезд и посещение Серебрянной Пещеры. Огромные залы пещеры наполнены множеством сталактитов и сталагмитов. Протяженность путешествия по подземному пространству составит около 1 км. Китайские мастера сделали очень достойные световые инсталляции, отчего она выглядит действительно сказочно.
14:00 Обед в кафе. Провожать последние лучи солнца мы отправимся на одну из лучших видовых точек Cuiping Hill. Поднявшись примерно 15 минут по ступеням на холм, вы оцените вид открывающийся на 360 градусов. Уходящие до горизонта карстовые холмы, извилистые реки, в которых блестят лучи солнца, и неспешная жизнь в крестьянских хозяйствах. Созерцаем красоту, наполняем сердца умиротворением и возвращаемся в отель.
19:30 Свободное время. Отдых.
Яншо (Yangshuo) - Синпин (Xingping)
Сплав по реке Ли на бамбуковых плотах - Переезд на микроавтобусе в Xingping - Осмотр Старого города - Знакомство и фотосессия с рыбаком с бакланами
8:30 Завтрак в отеле. Выселение из номеров. Трансфер до причала, откуда вы отправитесь на сплав по реке Ли на бамбуковых плотах. Мини-круиз по зеркальной глади реки в окружении зеленых холмов и успокаивающего плеска воды подарит отличное настроение. А небольшие искусственные пороги придадут пикантности этой водной прогулке. По выходу на берег вас будут ждать наши микроавтобусы на которых перемещаемся в город Синпин.
14:00 Обед. Осмотр Старого города. Уютные улочки с традиционными домами наполнены приятными кафе и магазинами сувениров. Советуем присмотреть здесь что-то интересное для себя и в подарок домой.
16:30 Перемещаемся на берег реки Ли, чтобы познакомиться со знаменитым рыбаком с бакланами. Дедушка, которому уже за 80 лет, продемонстрирует древний способ ловли рыбы с помощью птиц. Также он покажет как кидать рыболовную сеть и побудет для вас лучшей фотомоделью. Позитивное общение станет достойным завершением этого дня.
19:00 Возвращение в отель. Отдых.
Река Ли (Li River) - селение Дажай (Dazhai)
Видовая площадка Xianggong Hill - Видовая площадка 20 юаней - Переезд на рисовые террасы в Dazai
Рано утром, около 4:30 (по желанию) вы отправитесь встречать рассвет на видовую площадку Xianggong Hill. Еще задолго до первых лучей солнца изгибы реки в окружении десятков холмов начинают постепенно проявляться, и перед вами открывается шикарная панорама. Открытка, за которой сюда приезжают многие фотографы со всего мира. Количество штативов вокруг поразит многих).
8:30 Возвращение в отель, завтрак. Посещение видовой площадки 20 юаней. Здесь вы увидите вид изображенный на одноименной банкноте.
12:00 Выезд на комфортабельном автобусе в деревню Дажай. По пути в районе Гуйлиня будет остановка на обед в кафе. Прибытие в отель на рисовых террасах в районе 18:00. Начинается особая, удивительная часть нашего путешествия. Туманы и облака парящие над рисовыми террасами с тысячелетней историей. Люди возделывают свои угодия до сих пор вручную и с помощью скота. Уникальные в этнографическом плане места, особый аромат чистого воздуха и пение птиц.
Дажай (Dazhai village)
Посещение лучших видовых площадок на рисовых террасах - Знакомство с длинноволосыми женщинами племени яо
Завтрак. В 9:00 выходим на прогулку по рисовым террасам вокруг селения Дажай. Тропинки проложенные между рукотворными террасами имеют одну особенность: за каждым поворотом открывается новый красивый вид. И это настолько увлекает, что хочется впитывать эту красоту бесконечно. Вы посетите как классические видовые площадки с поэтическими названиями: Семь звезд догоняющие Луну, Тысяча ступеней в небеса, Музыка из рая, так и много других, не наделенных названиями. На обед мы заглянем в одну из аутентичных деревень, где в небольшом кафе местные жители предложат нам вкусные блюда и ароматный чай.
Дажай - родина племени яо, в котором женщины стригут волосы всего 1 раз в жизни, после свадьбы. Мы обязательно с ними познакомимся и попросим показать как они укладывают свою прическу и ухаживают за волосами.
15:00 Возвращение в отель. Свободное время. Рекомендуем не отказывать себе в удовольствии, взять в аренду национальные костюмы и устроить фотосессию. В туре будет профессиональный фотограф который подскажет лучшие ракурсы и места для удачных фотографий.
Дажай (Dazhai village) - Фэнхуан (Fenghuang)
Переезд в Fenghuang - Обзорная прогулка по городу - Мини-круиз по реке Тоцзян
Завтрак. В 9:00 мы покидаем Дажай и перемещаемся на комфортабельном автобусе в древний город Фэнхуан. Время в пути составляет около 5 часов с остановкой на обед. Заселение в отель расположенный прямо на берегу реки, с шикарными панорамными видами прямо из номера. Осмотр исторической части города. Город уникален и живописен, окружён горами и не зря носит название китайской Венеции. Это волшебное место считается одним из самых красивых в Китае. Время здесь остановилось. Здания на деревянных сваях, жители в национальных костюмах, лодки, узкие улочки, вымощенные булыжником ничто не напоминает о современности и техническом прогрессе.
В Фэнхуане всегда можно встретить много художников, и вы быстро поймете почему. Рисовать застывшее в веках время, одно удовольствие. Не отказывайте в нем себе и вы - сделайте много открыточных фото и удивите ими своих друзей! После заката здания вдоль реки ярко подсвечиваются, из баров звучит приятная живая музыка, а уличные торговцы ждут своих покупателей. Любители необычного стритфуда найдут здесь чем полакомиться. Советуем попробовать рисовые лепешки с речными креветками и кукурузные десерты.
19:00 Свободное время. Рекомендуем прокатиться на лодочке по реке Тоцзян. Очень красивая водная прогулка длительностью около 30 минут.
Фэнхуан (Fenghuang) - Чжанцзяцзе (Zhangjiajie)
Продолжение знакомства с Фенхуаном - Переезд в Чжанцзяцзе
9:00 Завтрак в кафе. Продолжение знакомства с городом. Утром, пока нет торговцев, шума и туристов, он открывается совершенно с иной стороны. Рыбаки медитирующие на удачу, ароматы приготовления завтраков, лодочники собирающие в реке водоросли. Настоящее умиротворение и спокойствие. Если повезет, то можно увидеть рассвет сквозь туман над рекой - очень красиво и запоминается надолго.
10:00 - 12:00. Свободное время. Выселение из номеров (вещи оставляем в отеле).
12:00 Прогулка по внутренним улочкам Фэнхуана, музеям и дворикам. Здесь можно будет купить в качестве сувениров изделия из серебра, вышивку ручной работы, статуэтки из нефрита.
В 18:00 отправление на комфортабельном автобусе в Чжанцзяцзе. Заселение в отель.
Чжандзяцзе (Zhangjiajie)
Канатная дорога - Гора Небесные врата - Прогулка по кольцевому маршруту на горе Тяньмэнь - Храм Tianmen Temple
Завтрак. В 9:30 отправляемся на гору Tianmen (Небесные врата). И начнем наше путешествие с одной из самых длинных канатных дорог в мире Tianmen Mountain Cableway - ее протяженность составляет 7455 метров, а время в пути 30 минут. После подъема вы посмотрите знаменитую арку в скале к которой ведут 999 ступеней (вы подниметесь к ней на эскалаторе), пройдете пеший маршрут по периметру горы. По пути будет 2 участка со стеклянным полом, по желанию можно будет пройти по ним. На горе продают самый вкусный и ядреный имбирный чай - советуем. В середине дня заглянем в храм горы Tianmen Temple. Здесь играет спокойная музыка, тлеют на ветру благовония и царит очень умиротворяющая атмосфера. День предстоит насыщенный и активный, не забудьте зарядить камеры и смартфоны - красоты будет много!
17:00 Возвращение в отель. Свободное время. Рекомендуем доехать на такси до архитектурного комплекса 72 Strange Buildings. Здание знаменито своей фантастической подсветкой в вечернее время и тем, что занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как самое высокое здание на сваях. Внутри комплекса есть много магазинов и кафе, проводятся культурные мероприятия.
Чжандзяцзе (Zhangjiajie)
Национальный парк Улиньюань (горы Аватара)
Завтрак. В 9:00 отправление в национальный парк Улиньюань. Именно его пейзажи стали источником вдохновения для создания волшебного мира в фильме Аватар. Парк является объектом Всемирного культурного и природного наследия Юнеско. Территория огромна. Логистика поражает своими масштабами: канатные дороги, автобусы, пешие тропинки и самый известный стеклянный лифт Bailong. Вы исследуете 2 маршрута в парке и увидите самые красивые и знаковые места и локации. Также будет возможность понаблюдать за играми маленьких обезьянок, для которых Улиньюань стал уютным домом.
Возвращение в отель ориентировочно в 19:30. Отдых.
Чжанцзяцзе (Zhangjiajie) - Гуанчжоу (Guangzhou)
Скоростной поезд в Гуанчжоу Свободное время на шоппинг и посещение достопримечательностей
В 8:00 выезд на скоростном поезде в Гуанчжоу. В 14:30 Заселение в отель. Свободное время.
Мы рекомендуем вам посетить:
— остров с колониальной архитектурой Shamian island. Здесь вы окажетесь в окружении британских и французских особняков, увидите католические соборы и бронзовые скульптуры;
— архитектурный ансамбль Сhen clan academy с богатым внешним и внутренним декором;
— рынок китайской медицины Qingping Market. Знаменитым самым большим ассортиментом необычных снадобий и лекарств. От женьшеня и морских коньков до сушеных половых органов и 2-х метровых грибов. Популярный кордицепс также можно приобрести здесь.
— чайный рынок Fangcun Tea Market. Специализированный торговый центр и сотней магазинов китайского чая и чайных аксессуаров. Бесплатные дегустации.
Добраться до каждой из достопримечательностей можно легко на такси или на метро. Мы подскажем и поможем спланировать маршрут.
Гуанчжоу (Guangzhou)
Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер на такси в аэропорт (в зависимости от времени вылета) Мы поможем вам вызвать такси в необходимое время к отелю. Путешествие по Китаю завершается, но эмоции и впечатления будут еще долго греть ваше сердце!
Что включено
- Проживание в отелях 4 и 5 со всеми удобствами (двухместный номер)
- Завтраки в отелях (кроме Fenghuang, там предлагаются кафе на выбор) Встреча в аэропорту в 1 день тура и групповой трансфер в отель
- Перемещения группы на комфортабельных автобусах и микроавтобусах туристического класса, с удобной рассадкой и дополнительным местом под багаж
- Переезд дневным скоростным поездом Чжанцзяцзе - Гуанчжоу
- Переезд дневным скоростным поездом Гуанчжоу - Яншо
- Билеты на шоу Лю Саньце
- Билеты на канатную дорогу и входные билеты на Ruyi Peak
- Билеты на мини-круиз по реке Ли на бамбуковых плотах
- Входные билеты в национальный парк Чжанцзяцзе
- Входные билеты на гору Небесные врата
- Билеты на канатную дорогу Tianmen Mountain Cableway
- Билеты на стеклянный лифт Bailong
- Услуги русского сопровождающего гида и местного русскоговорящего переводчика (на отдельных участках маршрута)
Что не входит в цену
- Перелет из Москвы до Гуанчжоу и обратно - от 35 000 руб
- Обеды и ужины - от 100 юаней в день
- Эскалаторы и стеклянный мост на горе Тяньмэнь - 65 юаней
- Видовая площадка и входной билет на телебашню Canton tower в Гуанчжоу - 300 юаней
- Входные билеты в музеи в г. Фэнхуан (270 юаней, по желанию)
- Прогулка на лодке по реке Тоцзян - 150 юаней, по желанию
- Страховка - от 500 рублей
- Фотосессия рыбака с бакланами - 60 юаней, по желанию
- Доплата за одноместное размещение (по желанию) - 550 Usd
Визы
Для посещения Китая в туристических целях сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется.