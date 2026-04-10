Описание тура

Гранд-тур в Китай — путешествие полное ярких красок и невероятных открытий! Это не тот Китай, который показывают в стандартных турах. Мы собрали маршрут, который раскрывает Поднебесную с разных сторон: города, природа, культура, гастрономия и атмосфера, ради которой сюда возвращаются снова. Вас ждут прогулки по древним рисовым террасам Луцзи, живописный город на воде Фэнхуан, фантастические карстовые холмы Яншо и знаменитые горы Аватара. Вы познакомитесь с длинноволосыми женщинами, рыбаком с бакланами, мастерами рукоделий. А с телебашни Гуанчжоу насладитесь вечерними огнями небоскрёбов.

Маршрут тура: Гуанчжоу — Яншо — Синпин — Дажай — Фэнхуан — Чжанцзяцзе — Гуанчжоу

Этот тур подойдет Вам, если Вы:

— Хотите увидеть самые красивые природные локации Китая и удивительные города

— Не готовы к галопу по достопримечательностям

— Цените комфорт (отели, логистика, организация) и эстетику

— Хотите путешествовать в небольшой группе, а не в автобусе на 40 человек

— Любите атмосферные и фотогеничные места, в которых время остановилось

— Хотите привезти фотографии, которым будут завидовать все друзья!

Почему выбирают наш тур в Китай:

Мини-группа до 12 человек

Проживание в отелях 4-5 звезд рядом с основными достопримечательностями

Маршрут без ночных переездов Все лучшие локации южного Китая в одном путешествии

Программа создана профессиональными фотографами, а значит вы увидите все самое красивое

Баланс: активные дни + комфортный ритм + свободное время

Это путешествие не про успеть всё, а про увидеть главное и прочувствовать.

Что Вы получите от путешествия:

Ощущение --я увидел настоящий Китай-- Перезагрузку, которой не хватало в условиях постоянного стресса от новостей и работы Опыт, который сложно повторить самостоятельно Путешествие, где всё продумано за вас Фотографии уровня вау

Количество мест ограничено и группы обычно заполняются заранее — лучше уточнить наличие мест сейчас. Напишите нам — расскажем детали и поможем понять, подойдёт ли вам этот маршрут.