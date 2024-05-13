Туры по паркам Гуанчжоу

Найдено 3 тура в категории «Парки» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $2 300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
1 отзыв
10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
«Вы увидите главные достопримечательности парка Чжанцзяцзе: каньон Золотой Хлыст, гору Хуаншичжай и удивительный стеклянный лифт высотой 335 метров»
10 ноя в 11:00
$2 640 за человека
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
2 отзыва
14 дней
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке «Чжанцзяцзе»
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«В парке есть много пиков-столбов, состоящих из песчаника и кварца»
7 окт в 00:00
21 окт в 00:00
344 469 за человека
Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
12 дней
Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
Погулять по горам Бацзяо Чжай, полюбоваться рисовыми террасами и отдохнуть в парке «Гупо»
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«По приезде подкрепимся и затем отправимся в парк «Гупо»»
11 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
$2 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
    Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
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    маршруту! Логистика перемещения организована замечательно. Отели по маршруту тура заслуживают высших похвал! Хотелось бы, чтобы длительность тура была увеличена на день, два. Не хватило времени впитать всю красоту маршрута данного путешествия. Гид Дмитрий Эскин заслуживает отдельного восхищения за проведенный тур. Его знания истории данного края, национальных особенностей, само составление тура, и помощь при его прохождении, сделали данный тур ярким и незабываемым! Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Парки»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
  2. Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
  3. Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в августе 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Парки" можно забронировать 3 тура от 2 300 до 344 469. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Парки», 3 ⭐ отзыва, цены от $2300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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