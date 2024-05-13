10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
«Вы увидите главные достопримечательности парка Чжанцзяцзе: каньон Золотой Хлыст, гору Хуаншичжай и удивительный стеклянный лифт высотой 335 метров»
10 ноя в 11:00
$2 640 за человека
14 дней
Гранд-тур по Китаю: от Гуанчжоу до Пекина
Подняться на Великую Китайскую стену, полюбоваться рисовыми полями и побывать в парке «Чжанцзяцзе»
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«В парке есть много пиков-столбов, состоящих из песчаника и кварца»
7 окт в 00:00
21 окт в 00:00
344 469₽ за человека
12 дней
Южнокитайское приключение: путешествие по провинциям Гуанси и Гуйчжоу
Погулять по горам Бацзяо Чжай, полюбоваться рисовыми террасами и отдохнуть в парке «Гупо»
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
«По приезде подкрепимся и затем отправимся в парк «Гупо»»
11 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
$2 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 мая 2024Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Парки»
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