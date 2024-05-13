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маршруту! Логистика перемещения организована замечательно. Отели по маршруту тура заслуживают высших похвал! Хотелось бы, чтобы длительность тура была увеличена на день, два. Не хватило времени впитать всю красоту маршрута данного путешествия. Гид Дмитрий Эскин заслуживает отдельного восхищения за проведенный тур. Его знания истории данного края, национальных особенностей, само составление тура, и помощь при его прохождении, сделали данный тур ярким и незабываемым! Всем рекомендую!!!