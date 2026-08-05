Гора Девяти лошадей, рыбацкая деревня и пейзаж с купюры 20 юаней — наш маршрут пройдёт по самым живописным местам вдоль реки Ли из Гуйлиня до Яншо. По пути вы услышите комментарии аудиогида через динамики на борту, отдохнёте и пообедаете. А мы позаботимся, чтобы красивый круиз прошёл спокойно и комфортно.
Описание экскурсии
Во время круиза вы увидите:
- знаменитые карстовые пейзажи Гуйлиня
- живописный район Янди
- гора Девяти лошадей
- рыбацкую деревню Синпин (Xingping)
- отражения горы Хуанбу в воде
И при желании сфотографируете пейзаж, изображённый на купюре 20 юаней.
По пути из динамиков будут звучать комментарии на китайском и английском языках о реке Ли, окружающих достопримечательностях и истории региона.
Во время путешествия вас ждёт обед в формате шведского стола с блюдами китайской и европейской кухни.
Примерный тайминг
7:45–8:00 — встреча в отеле и трансфер к причалу Чжуцзян
8:30–9:00 — посадка на теплоход и инструктаж
9:00–13:30 — круиз по реке Ли
12:00–13:00 — обед на борту
14:00 — прибытие в Яншо и завершение программы
Организационные детали
- Размещение во втором классе (первая палуба), первом классе (вторая палуба) или VIP-панорамном салоне — в зависимости от категории выбранного билета
- Все салоны оснащены кондиционерами, с верхней палубы открывается панорамный обзор на 360°
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Круиз завершится у причала Лунтоушань в Яншо
- Круиз может быть отменён / маршрут может быть изменён из-за высокого или низкого уровня воды, неблагоприятной погоды, по техническим причинам либо по распоряжению администрации судоходства. В случае официальной отмены рейса по решению Морской инспекции стоимость билета возвращается полностью
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$117
|дети ростом до 1,2 м без отдельного места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Крис — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы принимающая туристическая компания в Китае, которая ежегодно обслуживает десятки тысяч путешественников со всего мира. Мы предоставляем удобный сервис и обеспечиваем высокий уровень организации поездок, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и интересным.
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