Гора Девяти лошадей, рыбацкая деревня и пейзаж с купюры 20 юаней — наш маршрут пройдёт по самым живописным местам вдоль реки Ли из Гуйлиня до Яншо. По пути вы услышите комментарии аудиогида через динамики на борту, отдохнёте и пообедаете. А мы позаботимся, чтобы красивый круиз прошёл спокойно и комфортно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $126 за человека

Описание экскурсии

Во время круиза вы увидите:

знаменитые карстовые пейзажи Гуйлиня

живописный район Янди

гора Девяти лошадей

рыбацкую деревню Синпин (Xingping)

отражения горы Хуанбу в воде

И при желании сфотографируете пейзаж, изображённый на купюре 20 юаней.

По пути из динамиков будут звучать комментарии на китайском и английском языках о реке Ли, окружающих достопримечательностях и истории региона.

Во время путешествия вас ждёт обед в формате шведского стола с блюдами китайской и европейской кухни.

Примерный тайминг

7:45–8:00 — встреча в отеле и трансфер к причалу Чжуцзян

8:30–9:00 — посадка на теплоход и инструктаж

9:00–13:30 — круиз по реке Ли

12:00–13:00 — обед на борту

14:00 — прибытие в Яншо и завершение программы

Организационные детали