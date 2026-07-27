От грядки до стола: фермерский гастроопыт в Гуйлине (всё включено)
Собрать овощи, заглянуть в гости к местной семье и попробовать настоящий вкус сельского Китая
Станьте частью размеренной деревенской жизни Гуйлиня! Вы отправитесь в семейный огород, соберёте сезонные овощи, узнаете о процессах земледелия и вместе с хозяевами примете участие в приготовлении домашнего обеда. А после попробуете блюда Гуйлиня из свежих продуктов и послушаете о местных традициях и обычаях.
Описание экскурсии
Трансфер в сельскую местность (30–45 мин): гид встретит вас в отеле в Гуйлине или Яншо и отвезёт в деревню. По дороге вы полюбуетесь сельскими пейзажами и послушаете о местных традициях земледелия.
Сбор овощей в деревенском огороде (30 мин): посетите семейный огород и посмотрите, как выращиваются сезонные овощи на юге Китая: огурцы, зелёный перец, баклажаны, тыква, помидоры, стручковая фасоль, кукуруза. А хозяин расскажет о процессах, сельскохозяйственных работах и о том, какую роль эти продукты играют в повседневной китайской кухне.
Приготовление и домашний обед (2–2,5 ч): после сбора урожая вы отправитесь в дом местной семьи, примете участие в приготовлении блюд, узнаете о местных кулинарных привычках. Затем вместе с хозяевами сядете за стол и насладитесь домашней трапезой в тёплой семейной атмосфере. Обычно в меню входят свежие овощи, собранные вами в огороде, домашние блюда Гуйлиня, свежие фрукты или десерт.
Возвращение в отель (30–45 мин): после завершения программы мы отвезём вас обратно в отель.
Обратите внимание: меню не является фиксированным и меняется в зависимости от сезона и собранных в этот день овощей.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из любой точки города Гуйлинь или посёлка Яншо и обратно, сбор сезонных овощей, домашний обед или ужин
Пожалуйста, заранее сообщите хозяину о любых диетических ограничениях или пищевых аллергиях
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 714 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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