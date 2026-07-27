Станьте частью размеренной деревенской жизни Гуйлиня! Вы отправитесь в семейный огород, соберёте сезонные овощи, узнаете о процессах земледелия и вместе с хозяевами примете участие в приготовлении домашнего обеда. А после попробуете блюда Гуйлиня из свежих продуктов и послушаете о местных традициях и обычаях.

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Описание экскурсии

Трансфер в сельскую местность (30–45 мин): гид встретит вас в отеле в Гуйлине или Яншо и отвезёт в деревню. По дороге вы полюбуетесь сельскими пейзажами и послушаете о местных традициях земледелия.

Сбор овощей в деревенском огороде (30 мин): посетите семейный огород и посмотрите, как выращиваются сезонные овощи на юге Китая: огурцы, зелёный перец, баклажаны, тыква, помидоры, стручковая фасоль, кукуруза. А хозяин расскажет о процессах, сельскохозяйственных работах и о том, какую роль эти продукты играют в повседневной китайской кухне.

Приготовление и домашний обед (2–2,5 ч): после сбора урожая вы отправитесь в дом местной семьи, примете участие в приготовлении блюд, узнаете о местных кулинарных привычках. Затем вместе с хозяевами сядете за стол и насладитесь домашней трапезой в тёплой семейной атмосфере. Обычно в меню входят свежие овощи, собранные вами в огороде, домашние блюда Гуйлиня, свежие фрукты или десерт.

Возвращение в отель (30–45 мин): после завершения программы мы отвезём вас обратно в отель.

Обратите внимание: меню не является фиксированным и меняется в зависимости от сезона и собранных в этот день овощей.

Организационные детали