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Обзорная экскурсия по городу Санья

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Хайнани
Санья — тропический курорт на юге острова Хайнан.

Сюда приезжают, чтобы купить сувениры 🎁, китайский чай и акулий жир.

Здесь всегда тепло и можно купаться круглый год.

А еще в Санье есть красивые 🤩 парки 🌳, питомник змей и Музей 🖼 жемчуга.

Мы отправимся туда на двухчасовую прогулку 👣.

В конце вас ждет традиционная чайная церемония.

После экскурсии 🧭 вы будете хорошо ориентироваться в городе и ближе познакомитесь с китайской культурой.
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Обзорная экскурсия по городу Санья
Обзорная экскурсия по городу Санья

Что вы увидите

  • Парк «Пик любви»
  • Чайная церемония
  • Музей жемчуга № 1 в Китае
  • Гора Феникс
Посещение парка «Пик любви» — созданного на основе красивой легенды народности Ли. чайной церемонии, с дегустацией самого полезного чая Гудин, посещение Музея жемчуга № 1 в Китае, магазина вкусных сушеных морепродуктов.
Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Услуги лицензированного гида, профессионально владеющего русским языком
  • Классическая обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей
Что не входит
  • Личные расходы: сувениры и другие покупки
  • В маршруте экскурсии предусмотрен обед в ресторане, однако обед в стоимость не входит: его необходимо оплатить дополнительно, если Вы захотите пообедать
  • Посещение музеев и других объектов по маршруту
Начало и место завершения
🚩 place
Обзорная экскурсия по городу Санья
Обзорная экскурсия по городу Санья
Обзорная экскурсия по городу Санья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
Гоша Г.
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