Посещение парка «Пик любви» — созданного на основе красивой легенды народности Ли. чайной церемонии, с дегустацией самого полезного чая Гудин, посещение Музея жемчуга № 1 в Китае, магазина вкусных сушеных морепродуктов.
Что входит
Комфортабельный трансфер
Услуги лицензированного гида, профессионально владеющего русским языком
Классическая обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей
Что не входит
Личные расходы: сувениры и другие покупки
В маршруте экскурсии предусмотрен обед в ресторане, однако обед в стоимость не входит: его необходимо оплатить дополнительно, если Вы захотите пообедать
Посещение музеев и других объектов по маршруту
Начало и место завершения
🚩 place
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.