Гоша Г. – Гид из Хайнани

Санья — тропический курорт на юге острова Хайнан.



Сюда приезжают, чтобы купить сувениры 🎁, китайский чай и акулий жир.



Здесь всегда тепло и можно купаться круглый год.



А еще в Санье есть красивые 🤩 парки 🌳, питомник змей и Музей 🖼 жемчуга.



Мы отправимся туда на двухчасовую прогулку 👣.



В конце вас ждет традиционная чайная церемония.



После экскурсии 🧭 вы будете хорошо ориентироваться в городе и ближе познакомитесь с китайской культурой.