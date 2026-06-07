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Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF

Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
Восточное побережье Саньи редко попадает в туристические маршруты: курортная открытка скрывает прибрежные деревни, плавучие дома и повседневную жизнь моря.

Эта экскурсия покажет вам другой мир — через пляж Циншуйвань, культуру народа даньцзя и поездку к рыбным фермам на воде. Вы увидите, как живёт побережье вне отелей, и завершите день шопингом в CDF.
4.7
3 отзыва
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF

Описание экскурсии

9:00 — выезд из города

По дороге гид кратко расскажет, чем восточное побережье отличается от курортного центра города.

10:00–11:00 — пляж Циншуйвань (Qingshui Bay Beach)

Одна из самых живописных бухт в окрестностях. Здесь — мягкий светлый песок, прозрачная вода и спокойное море. Вы сможете:

  • прогуляться вдоль побережья
  • сделать эффектные фотографии
  • почувствовать более естественный, «нетуристический» ритм побережья

11:30–12:30 — Музей народа даньцзя на Хайнане

Музей расположен прямо у воды. Он посвящён народу даньцзя — морским кочевникам, веками жившим на лодках. В экспозиции:

  • рыболовные снасти и предметы быта
  • изделия ручной работы
  • артефакты семей, связанных с морем

В музее нет официальных экскурсоводов. Сопровождающий гид предоставляет базовую информацию об экспозиции и ответит на общие вопросы.

12:30–13:00 — переезд к заливу Линшуй

13:00–14:00 — плавучая деревня даньцзя

После трансфера на местном морском автобусе через залив вы окажетесь среди настоящих плавучих домов и рыбных ферм. В программе:

  • наблюдение за повседневной работой рыбаков
  • кормление рыбы на фермах
  • общение с семьями, живущими прямо на воде
  • прогулка среди домов, соединённых мостками

14:00–14:40 — возвращение на берег и переезд

15:00–17:00 — CDF Sanya International Duty-Free Mall

Финальная часть дня проходит в беспошлинном торговом центре. Здесь вы сможете:

  • отдохнуть в прохладных интерьерах
  • сделать покупки и сэкономить на налогах
  • выбрать косметику, одежду и аксессуары мировых брендов
  • перекусить перед возвращением в отель

Организационные детали

  • Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе включён в стоимость
  • В цену также входят все билеты (Музей народа даньцзя на Хайнане и морской автобус в рыбацкую деревню)
  • В течение дня мы предложим один местный перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток
  • Полноценный обед не включён. Гид порекомендует местные деликатесы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание: Посещение плавучей деревни зависит от погоды и доступности лодок. В случае неподходящих условий мы предложим альтернативу: посещение местных фермерских рынков в районе Данцзя.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 628 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Denis
Жанна сделала эту поездку невероятно увлекательной!! Мы посетили местную рыбацкую деревню с уникальной планировкой и отправились в море на лодке с местными рыбаками. Все было отлично организовано, и весь опыт был просто замечательным. Спасибо Лесли за организацию и планирование тура, очень рекомендую!
Жанна сделала эту поездку невероятно увлекательной!! Мы посетили местную рыбацкую деревню с уникальной планировкой и отправились
Жанна сделала эту поездку невероятно увлекательной!! Мы посетили местную рыбацкую деревню с уникальной планировкой и отправились
Жанна сделала эту поездку невероятно увлекательной!! Мы посетили местную рыбацкую деревню с уникальной планировкой и отправились
Жанна сделала эту поездку невероятно увлекательной!! Мы посетили местную рыбацкую деревню с уникальной планировкой и отправились
Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв!
Мы очень рады, что поездка оставила у вас такие яркие впечатления и что вам понравились
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и рыбацкая деревня, и морская прогулка с местными рыбаками. Обязательно передадим ваши добрые слова Жанне 😊 Спасибо за доверие и рекомендации — будем рады снова видеть вас в Китае!

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Сергей
Путешествие вдоль восточного побережья Саньи определенно стоило того! Залив Циншуй был невероятно расслабляющим, с прекрасными прибрежными пейзажами, а рыбацкая деревня Данцзя превзошла все наши ожидания. Поездка на водном автобусе в
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плавучую рыбацкую деревню стала уникальным опытом. Мы наслаждались свежими морепродуктами прямо на рыбацких плотах и имели возможность пообщаться с местными жителями и узнать об их повседневной жизни. Это было увлекательно, аутентично и поистине незабываемо!

Путешествие вдоль восточного побережья Саньи определенно стоило того! Залив Циншуй был невероятно расслабляющим, с прекрасными прибрежными
Путешествие вдоль восточного побережья Саньи определенно стоило того! Залив Циншуй был невероятно расслабляющим, с прекрасными прибрежными
Путешествие вдоль восточного побережья Саньи определенно стоило того! Залив Циншуй был невероятно расслабляющим, с прекрасными прибрежными
Путешествие вдоль восточного побережья Саньи определенно стоило того! Залив Циншуй был невероятно расслабляющим, с прекрасными прибрежными
Путешествие вдоль восточного побережья Саньи определенно стоило того! Залив Циншуй был невероятно расслабляющим, с прекрасными прибрежными
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О
Всем добрый день. Были на экскурсии 06.02.2026. 2 человека. Согласен с тем, что впечатления не банальные. Дальше о расхождении в описании. Организационные детали: вместо комфортабельного микроавтобуса - прокуренный кроссовер. Гид
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- это проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов и объясняющий достопримечательности. Сопровождал нас гид-китаец, русский вспоминал по ходу, в музее народа даньцзя был первый раз, объяснить и рассказать ничего не мог. Сами пытались переводить с английского и китайского. Может гиду брошюру какую почитать или DeepSeek? Пляж Циншуньвань: очень живописный и красивый - правда; но искупаться, как заявлено, вы не сможете - запрещено, штраф, гид сказал. Может организатор пишет о каком-то другом пляже? Поясню: купаться можно только в выделенных местах, на них работают спасатели, на этом пляже таких мест нет, никто не купается. Была накладка с лодкой в плавучую деревню: капитан по каким-то причинам отказался. В итоге, гид и водитель договаривались на месте с местным рыбаком. Деревня впечатлила, стОило поехать. Торговый центр: большой из, кажется, 4-х отдельных зданий. Если рассматривать серьезный шоппинг, двух часов совсем мало, если посмотреть на очереди в Гуччи и Прада, то достаточно. Заходили в Самсонайт (при прилёте повредили чемодан), Адидас, Найки, Хока, цены не дьюти фри, ассортимент в ОАЭ больше (возможно, мне показалось). Отдельно хочу сказать спасибо девушке-водителю, ей пятерка с плюсом: очень аккуратная и помогала гиду. Хочу отметить, что на наше пожелание отвезти нас в супермаркет отнеслись с пониманием, не отказали. За это - большое спасибо. Ставлю 4: задумка хорошая, но есть над чем подумать.

Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш подробный и честный отзыв.
Нам очень приятно, что вы отметили интересную концепцию экскурсии и особенно впечатления от
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посещения плавучей деревни. Также благодарим вас за тёплые слова в адрес водителя и за понимание по поводу заезда в супермаркет.
В то же время приносим искренние извинения за моменты, которые не оправдали ваших ожиданий. Ваши замечания по поводу транспорта, уровня языка и подготовки гида, информации о пляже, а также организации лодки для нас очень важны. Мы обязательно внимательно разберём эти вопросы и внесём необходимые улучшения как в описание тура, так и в качество его проведения.
Спасибо вам за обратную связь — она помогает нам становиться лучше. Будем рады возможности организовать для вас более качественный опыт в будущем.

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