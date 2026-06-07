Эта экскурсия покажет вам другой мир — через пляж Циншуйвань, культуру народа даньцзя и поездку к рыбным фермам на воде. Вы увидите, как живёт побережье вне отелей, и завершите день шопингом в CDF.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из города
По дороге гид кратко расскажет, чем восточное побережье отличается от курортного центра города.
10:00–11:00 — пляж Циншуйвань (Qingshui Bay Beach)
Одна из самых живописных бухт в окрестностях. Здесь — мягкий светлый песок, прозрачная вода и спокойное море. Вы сможете:
- прогуляться вдоль побережья
- сделать эффектные фотографии
- почувствовать более естественный, «нетуристический» ритм побережья
11:30–12:30 — Музей народа даньцзя на Хайнане
Музей расположен прямо у воды. Он посвящён народу даньцзя — морским кочевникам, веками жившим на лодках. В экспозиции:
- рыболовные снасти и предметы быта
- изделия ручной работы
- артефакты семей, связанных с морем
В музее нет официальных экскурсоводов. Сопровождающий гид предоставляет базовую информацию об экспозиции и ответит на общие вопросы.
12:30–13:00 — переезд к заливу Линшуй
13:00–14:00 — плавучая деревня даньцзя
После трансфера на местном морском автобусе через залив вы окажетесь среди настоящих плавучих домов и рыбных ферм. В программе:
- наблюдение за повседневной работой рыбаков
- кормление рыбы на фермах
- общение с семьями, живущими прямо на воде
- прогулка среди домов, соединённых мостками
14:00–14:40 — возвращение на берег и переезд
15:00–17:00 — CDF Sanya International Duty-Free Mall
Финальная часть дня проходит в беспошлинном торговом центре. Здесь вы сможете:
- отдохнуть в прохладных интерьерах
- сделать покупки и сэкономить на налогах
- выбрать косметику, одежду и аксессуары мировых брендов
- перекусить перед возвращением в отель
Организационные детали
- Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе включён в стоимость
- В цену также входят все билеты (Музей народа даньцзя на Хайнане и морской автобус в рыбацкую деревню)
- В течение дня мы предложим один местный перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток
- Полноценный обед не включён. Гид порекомендует местные деликатесы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание: Посещение плавучей деревни зависит от погоды и доступности лодок. В случае неподходящих условий мы предложим альтернативу: посещение местных фермерских рынков в районе Данцзя.
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