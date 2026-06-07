Восточное побережье Саньи редко попадает в туристические маршруты: курортная открытка скрывает прибрежные деревни, плавучие дома и повседневную жизнь моря. Эта экскурсия покажет вам другой мир — через пляж Циншуйвань, культуру народа даньцзя и поездку к рыбным фермам на воде. Вы увидите, как живёт побережье вне отелей, и завершите день шопингом в CDF.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $455 за человека

Описание экскурсии

9:00 — выезд из города

По дороге гид кратко расскажет, чем восточное побережье отличается от курортного центра города.

10:00–11:00 — пляж Циншуйвань (Qingshui Bay Beach)

Одна из самых живописных бухт в окрестностях. Здесь — мягкий светлый песок, прозрачная вода и спокойное море. Вы сможете:

прогуляться вдоль побережья

сделать эффектные фотографии

почувствовать более естественный, «нетуристический» ритм побережья

11:30–12:30 — Музей народа даньцзя на Хайнане

Музей расположен прямо у воды. Он посвящён народу даньцзя — морским кочевникам, веками жившим на лодках. В экспозиции:

рыболовные снасти и предметы быта

изделия ручной работы

артефакты семей, связанных с морем

В музее нет официальных экскурсоводов. Сопровождающий гид предоставляет базовую информацию об экспозиции и ответит на общие вопросы.

12:30–13:00 — переезд к заливу Линшуй

13:00–14:00 — плавучая деревня даньцзя

После трансфера на местном морском автобусе через залив вы окажетесь среди настоящих плавучих домов и рыбных ферм. В программе:

наблюдение за повседневной работой рыбаков

кормление рыбы на фермах

общение с семьями, живущими прямо на воде

прогулка среди домов, соединённых мостками

14:00–14:40 — возвращение на берег и переезд

15:00–17:00 — CDF Sanya International Duty-Free Mall

Финальная часть дня проходит в беспошлинном торговом центре. Здесь вы сможете:

отдохнуть в прохладных интерьерах

сделать покупки и сэкономить на налогах

выбрать косметику, одежду и аксессуары мировых брендов

перекусить перед возвращением в отель

Организационные детали

Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе включён в стоимость

В цену также входят все билеты (Музей народа даньцзя на Хайнане и морской автобус в рыбацкую деревню)

В течение дня мы предложим один местный перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток

Полноценный обед не включён. Гид порекомендует местные деликатесы

С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание: Посещение плавучей деревни зависит от погоды и доступности лодок. В случае неподходящих условий мы предложим альтернативу: посещение местных фермерских рынков в районе Данцзя.