Мы отправимся в «Дуншань» — один из крупнейших на Хайнане зоопарков-сафари.
Здесь животные обитают почти в естественных условиях, а некоторые из них могут даже заглянуть в окно автомобиля! После сафари мы поднимемся к кратеру вулкана Маань и полюбуемся окрестностями с высоты 228 метров.
Описание экскурсии
Зоопарк-сафари «Дуншань»
- Поездка по территории площадью 340 гектаров
- Вольеры с животными и автомобильная зона со свободно гуляющими хищниками
- Встреча с львами, тиграми, лиграми, пантерами, жирафами, слонами, медведями и пандами
- Возможность покормить некоторых животных
- Ботанический сад с тропическими растениями и обезьянами, которых можно рассмотреть поближе
Потухший вулкан Маань
- Подъём по дороге и ступеням, выложенным вулканической магмой
- Кратер глубиной 90 и диаметром 130 метров, куда можно заглянуть
- Смотровая площадка на высоте 228 метров — самой высокой точке Хайкоу
- Геопарк с тропами среди тропического леса
Примерный тайминг
8:00 (или 8:30) — выезд из Саньи
11:00 (11:30) — прибытие в зоопарк-сафари
14:00 — обед
15:00 — вулкан Маань
16:00 — выезд обратно в Санью
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на минивэне Voyah, русскоговорящий гид, входные билеты, обед
- С собой можно взять немного наличных, чтобы купить угощение животным
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$225
|Дети до 7 лет
|$168
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 1749 туристов
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
LYUBOV
16 ноя 2025
Зоопарк-сафари очень большой, экскурсия организована великолепно, гид русскоговорящий учитывал все пожелания.
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Встретили у отеля точно в ранее оговоренное время, машина очень комфортная, дорога до зоопарка и обратно совершенно не напрягала. Зоопарк состоит из 2х маршрутов: локации животных в вольерах на удаленном
Д
Дмитрий
22 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Хоть дорога и была долгой но время протекло не заметно. Животных очень много и они очень милые. Некоторых из них можно покормить. Особенно впечатлило кормление оленей, которые
Евгения
Ответ организатора:
Дмитрий, благодарим вас, за оставленный отзыв 😊
