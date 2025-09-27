Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — читать дальше
ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам) Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило. Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но читать дальше
и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.
Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.
Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город читать дальше
поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.
Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу читать дальше
не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду.
Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания.
Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!
Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места, читать дальше
о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)
Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин - читать дальше
традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.
Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше читать дальше
мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства с историей Китая. Варвара замечательный гид, очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно и содержательно - и об объектах посещения и о жизни в Китае. Чутко реагировала на наши пожелания по маршруту и таймингу, все перемещения очень хорошо организованы. Прогулка с гидом была самым правильным решением - мы не потеряли время в очередях, правильно распределили время и посмотрели именно то, что хотели. Была бы очень рада побывать на ее экскурсиях еще раз!
Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового читать дальше
для себя, загадали желание), побывали на чайной церемонии, погуляли по чайным плантациям. Трансфер был более чем комфортабельным. В конце экскурсии наш гид проводила нас до железнодорожного вокзала. Варвара - прекрасный гид, рекомендуем всем посетить ее экскурсии, очень рады были с ней познакомиться). Спасибо за прекрасный день, Варя!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Ханчжоу в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 389 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 29 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь