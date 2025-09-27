Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Ханчжоу на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
8 часов
-
5%
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$389$409 за всё до 5 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
17 окт в 10:30
18 окт в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    27 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
  • Н
    Наталия
    27 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте,
    входные билеты - все продумано. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий. Варвара очень приятный, легкий и тактичный человек. Спасибо большое 🌷

  • Е
    Елена
    23 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
    Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
  • В
    Виктория
    15 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс —
    ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)
    Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.
    Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))
    Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания
    Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.

    Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)
    Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.
    Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))
    Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания
    Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.
  • У
    Ульяна
    7 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но
    и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.

    Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.

    С удовольствием рекомендуем!

  • М
    Марина
    2 августа 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город
    поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.

    Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!

    Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.

    Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!
  • Е
    Егораева
    7 июля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!

    Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу
    не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду.

    Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания.

    Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!

    Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
  • Е
    Екатерина
    21 июня 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места,
    о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)

    Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые
  • F
    Fedor
    21 мая 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате,
    бронирование ресторанов и прочее) и внимательность ко всем нашим пожеланиям! Обязательно будем рекомендовать всем друзьям и коллегам! 🙏👍❤️

    PS Совет от нас: берите машину с водителем. Сэкономите кучу времени и сможете отдохнуть между локациями, даже не думайте брать или не брать, точно брать!👌

  • О
    Олег
    17 апреля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин -
    традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.

  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши
    пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100%
    И просто замечательный человек 😍
    Спасибо!!! Думаю еще увидимся)

    Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100%
    И просто замечательный человек 😍
    Спасибо!!! Думаю еще увидимся)
  • В
    Виктория
    25 марта 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше
    мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства с историей Китая. Варвара замечательный гид, очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно и содержательно - и об объектах посещения и о жизни в Китае. Чутко реагировала на наши пожелания по маршруту и таймингу, все перемещения очень хорошо организованы. Прогулка с гидом была самым правильным решением - мы не потеряли время в очередях, правильно распределили время и посмотрели именно то, что хотели.
    Была бы очень рада побывать на ее экскурсиях еще раз!

  • И
    Ирина
    17 марта 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового
    для себя, загадали желание), побывали на чайной церемонии, погуляли по чайным плантациям. Трансфер был более чем комфортабельным. В конце экскурсии наш гид проводила нас до железнодорожного вокзала. Варвара - прекрасный гид, рекомендуем всем посетить ее экскурсии, очень рады были с ней познакомиться). Спасибо за прекрасный день, Варя!

    Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали многоЭкскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много

  1. Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
  2. Ханчжоу - китайский рай на земле
  3. Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
