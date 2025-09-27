читать дальше

ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)

Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.

Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))

Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания

Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.