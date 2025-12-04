Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Ханчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Ханчжоу на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$389 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 декабря 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня,
    читать дальше

    очень познавательная чайная церемония, я узнала много нового, хотя в китайских чаях разбиралась до этого.
    Отдельное спасибо за шикарные фото и видео 😍

    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня, очень познавательная чайная церемония, я узнала много нового, хотя в китайских чаях разбиралась до этого.
Отдельное спасибо за шикарные фото и видео 😍
  • С
    Сильвестрова
    21 ноября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час
    читать дальше

    позже. Экскурсия впечатляющая. Варвара довела до паспортного контроля на вокзале. Поинтересовалась как доехали. Дала консультацию по возникшим вопросам в Шанхае. Очень рекомендую Варвару, и данную экскурсию

  • G
    Gayka
    19 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
    Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
    Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
  • А
    Анна
    6 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
    Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание
    читать дальше

    в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать чай, но и порисовать на чайной пенке, почувствовать сказочную атмосферу и посетить чайную церемонию. Руфина прекрасно всё переводила. Большое спасибо Вам! И отдельное спасибо, что помогли нам с такси!
    Приехали домой, попробовали собранный на плантации чай. Он просто великолепный. Такого чая мы никогда не пробовали. Обязательно если будем в Ваших краях, приедем ещё. С большим уважением, Анна, Юля и Мария.

    Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсииБольшое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсииБольшое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсииБольшое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии
  • Н
    Наталия
    4 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
  • У
    Ульяна
    28 октября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
    Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
    Китай в моем сердце навсегда!!!
    Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
Китай в моем сердце навсегда!!!
  • н
    наталья
    23 октября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
  • В
    Вероника
    21 октября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Варвара - наш подарок судьбы после долгих мучений) не задумываясь, рекомендуем ее для всех и каждого, приехавшего в Китай!
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
    Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих
    читать дальше

    девушек. Татьяна и Руфина.
    С самого начала Татьяна оперативно и подробно отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.
    Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.
    Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.

    Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и Руфина.
С самого начала Татьяна оперативно и подробно отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.
Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.
Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.
  • А
    Анастасия
    27 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
    Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид
  • Н
    Наталия
    27 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте,
    читать дальше

    входные билеты - все продумано. Маршрут был выстроен с учетом наших пожеланий. Варвара очень приятный, легкий и тактичный человек. Спасибо большое 🌷

  • Е
    Елена
    23 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
    Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
  • В
    Виктория
    15 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс —
    читать дальше

    ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)
    Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.
    Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))
    Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания
    Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.

    Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам)
Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило.
Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))))
Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания
Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.
  • У
    Ульяна
    7 сентября 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но
    читать дальше

    и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.

    Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.

    С удовольствием рекомендуем!

  • М
    Марина
    2 августа 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город
    читать дальше

    поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.

    Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!

    Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.

Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!
  • Е
    Егораева
    7 июля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!

    Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу
    читать дальше

    не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду.

    Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания.

    Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!

    Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
  • Е
    Екатерина
    21 июня 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места,
    читать дальше

    о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)

    Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самыеЯ в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые
  • F
    Fedor
    21 мая 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате,
    читать дальше

    бронирование ресторанов и прочее) и внимательность ко всем нашим пожеланиям! Обязательно будем рекомендовать всем друзьям и коллегам! 🙏👍❤️

    PS Совет от нас: берите машину с водителем. Сэкономите кучу времени и сможете отдохнуть между локациями, даже не думайте брать или не брать, точно брать!👌

  • О
    Олег
    17 апреля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин -
    читать дальше

    традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.

  • И
    Ирина
    2 апреля 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши
    читать дальше

    пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100%
    И просто замечательный человек 😍
    Спасибо!!! Думаю еще увидимся)

    Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши пожелания, помогла с обменом, покупкой билетов в цирк, Диснейленд, поезд!!! В общем рекомендую на все 100%
И просто замечательный человек 😍
Спасибо!!! Думаю еще увидимся)

